Nav Canada lance un nouveau compte en ligne pour suivre les retards dans les principaux aéroports

Nav Canada, la société à but non lucratif qui supervise les contrôleurs aériens du Canada, a lancé un nouveau compte de médias sociaux pour suivre et faire connaître les causes des retards dans quatre grands aéroports canadiens.

Le compte a été actif sur la plateforme X (anciennement connu sous le nom de Twitter) depuis vendredi. Une pénurie de contrôleurs aériens est responsable de certains retards de vols dans les aéroports.

« Nav Canada sait que, quelle qu’en soit la cause, les retards sont frustrants pour les voyageurs », a déclaré la société dans un communiqué de presse. « C’est pourquoi nous mettons en œuvre un nouveau protocole de communication… pour garantir que les passagers aériens aient accès à des informations précises et opportunes. »

Nav Canada indique qu’il utilisera le compte pour divulguer des informations relatives aux retards à l’aéroport international de Vancouver, à l’aéroport international de Calgary, à l’aéroport international Pearson de Toronto et à l’aéroport international Montréal-Trudeau.

Le compte a récemment signalé des retards à l’aéroport de Montréal en raison de la météo.

« C’est une décision positive dans la mesure où c’est une tentative de Nav Canada d’être plus transparente », a déclaré Duncan Dee, consultant de l’industrie aéronautique et ancien chef de l’exploitation chez Air Canada.

« Nous avons vu un nombre disproportionné de retards dans le contrôle du trafic aérien et je pense que Nav Canada essaie de faire, c’est de clarifier les raisons de ces retards. »

Les retards du contrôle du trafic aérien peuvent être causés par un certain nombre de facteurs, notamment les intempéries, la construction dans les aéroports et la capacité opérationnelle des compagnies aériennes et des aéroports.

Plus tôt cet été, Nav Canada a admis que certains retards étaient causés par une pénurie de contrôleurs aériens.

« Nous reconnaissons certainement le fait que nous avons eu des problèmes de dotation », a déclaré il y a deux semaines Marie-Pier Berman, vice-présidente et chef des opérations de Nav Canada.

Nav Canada a déclaré qu’il formait plus de 400 employés supplémentaires et s’efforçait d’en recruter encore plus.

Autres pays, y compris les États-Unis font également face à une pénurie de main-d’œuvre.

Les retards abondent

Mais les chiffres récents publiés par une société de données sur l’aviation montrent que les deux plus grandes compagnies aériennes du Canada signalent beaucoup plus de retards cet été que les compagnies aériennes américaines.

Seulement la moitié des vols d’Air Canada étaient à l’heure entre le 19 juin et le 16 juillet, et 64 % des vols de Westjet étaient en retard, selon les statistiques de Cirium.

L’été dernier a été une saison de voyage difficile pour les passagers aériens canadiens pour diverses raisons, notamment des pénuries de personnel dans l’industrie de l’aviation et une augmentation de la demande.