Nav Bhatia, 1er fan du Basketball Hall of Fame, dévoile ses émotions

« Je suis vraiment béni et humilié que cela se soit produit et je suis fier que cela soit arrivé à un gars de l’Inde, un sikh de l’Inde, un fan des Raptors de Toronto. »

Le 15 mai 2021, le Canadien Nav Bhatia, 69 ans, né en Inde, est entré dans le musée du Temple de la renommée du basket-ball Naismith Memorial à Springfield, Massachusetts et c’était là – son maillot des Raptors de Toronto (qu’il a reçu lorsque l’équipe a donné lui le titre de Superfan en 1998), la réplique de sa bague de championnat (qu’il a reçue de l’équipe après avoir remporté le championnat NBA 2018-19, sa fameuse chaise courtside, et son turban blanc avec la bande rouge. À quelques mètres seulement se trouve la galerie de Kobe Bryant, qui a également été intronisé cette année. Pour tous ceux qui vont au musée, on peut regarder ses moments forts des matchs pendant 10 minutes. « Incrédulité, fou », c’est ainsi que Bhatia décrit devenir le tout premier fan être intronisé au Basketball Hall of Fame.

Bhatia a déménagé à Toronto au milieu des émeutes anti-sikhs en Inde en 1984 et il appelle tout ce qu’il a accompli à Toronto une « pure bénédiction ». Il appelle son intronisation au Temple de la renommée une victoire pour tous les fans et dit que ce sera prenez-lui du temps pour qu’il s’imprègne. « Je suis le premier Indien à entrer (dans le Hall of Fame), le premier fan à y aller, le premier sikh à y aller », raconte avec passion Bhatia News18.com dans une interaction exclusive.

La cérémonie d’intronisation au Temple de la renommée du basket-ball a eu lieu le week-end du 15 au 16 mai au Mohegan Sun Resort and Casino à Uncasville, Connecticut. Il s’est déroulé dans une bio-bulle où tout le monde a été testé chaque jour, a adhéré aux normes de distanciation sociale et a porté ses masques. Bhatia a partagé comment il se sentait plus que bienvenu au milieu de grandes personnalités.

«Je parlais au commissaire de la NBA Adam Silver et au commissaire adjoint Mark Tatum et ils ont dit:« Nav, maintenant vous n’êtes pas seulement un Superfan des Raptors mais un Superfan mondial parce que tout le monde vous connaît partout dans le monde. Merci pour la façon dont vous représentez la NBA et le basket-ball. C’était très touchant. Et puis je ne pourrai jamais oublier le moment où j’ai vu le turban dans la galerie.

«C’était simple mais toujours une cérémonie incroyable, surtout quand Vanessa (l’épouse de Kobe Bryant) est venue prendre la parole et qu’ensuite Michael Jordan était là, c’était très touchant. J’ai pu rencontrer tellement de membres du Temple de la renommée que je me pinçais tout le temps », a expliqué Bhatia.

Lorsqu’on lui a demandé si les émeutes sikhes qui l’avaient forcé à quitter l’Inde alimentaient sa fierté d’avoir le turban au Temple de la renommée, il a souligné qu’il n’aimait pas regarder dans le passé mais se concentrer sur la voie à suivre. « Très peu de personnes étaient impliquées à cette époque (émeutes de 1984). En gros, les gens sont très bons, regardez comment tout le monde s’entraide en ces temps de Covid. Notre première prière est « Nanak Naam Chardi Kala, teraa bhane sarbat da bhala », nous prions pour le bien-être et le bonheur de tous. C’est ce que nous, les Sikhs, sommes », a-t-il déclaré.

« INTRODUIRE LA CULTURE ET LA COMMUNAUTÉ AU NIVEAU PRINCIPAL »

Comment tout a commencé pour Bhatia ? Il dit que lorsqu’il a déménagé à Toronto, de 1984 à 1995, il était un bourreau de travail, travaillant 100 heures par semaine. Ainsi, lorsque les Raptors de Toronto ont vu le jour, il a trouvé un moyen de s’éloigner de tout ce stress et de canaliser son amour pour le basket-ball.

«Ce jeu est tellement beau, le meilleur jeu au monde, le plus divertissant, le plus rapide du monde. J’en suis tombé amoureux dès le premier jour. Ma femme dit « le basket est ta première femme » parce que pendant 25 ans de ma vie, je n’ai jamais raté une minute de mes matchs des Raptors, je n’ai jamais été en retard et je ne suis jamais parti tôt et j’ai raté les anniversaires de ma femme, nos anniversaires de mariage. Je suis un Superfan à l’extérieur mais je ne suis pas très aimé à la maison, vous savez (rires). »

Bhatia dit que c’est l’excitation et le rythme du jeu qui l’ont attiré. « Pendant deux heures et demie, vous oubliez tout », partage-t-il. Bhatia a déclaré qu’il voulait changer la perception des Sikhs et des Sud-Asiatiques dans le courant dominant et assister aux matchs de la NBA lui a fourni cette opportunité.

Lors de la saison NBA 1998-99, Bhatia a permis le premier match du Baisakhi Day. Il a emmené divers enfants de 10 à 13 ans de toutes les religions dans l’arène et a célébré le festival en interprétant Bhangra et plus encore. « Mon objectif a été pendant longtemps d’amener notre communauté et notre culture dans le courant dominant. Si vous allez au match dans l’arène maintenant, vous verrez beaucoup de Sud-Asiatiques, beaucoup de Sikhs, nous sommes 3000-4000 Sud-Asiatiques, qui viennent pour chaque match. Pour moi, je veux que tout le monde s’intègre sans réserve – que quelqu’un porte un hijab ou un turban – au fond de nous, nous sommes là pour partager avec l’équipe. »

Bhatia a vu le jeu se développer à Toronto et l’équipe tisser des liens avec ses fans et la ville. Bhatia se souvient de l’époque où il n’y avait que 4000 personnes dans l’arène et puis quand l’équipe perdait de 30 points au dernier quart, ils partaient tous « comme s’il y avait un feu dans l’arène ». parle de la saison 2019-2020, où 15 000 personnes étaient à l’extérieur de l’arène pour regarder l’équipe jouer sur grand écran.

«En 1995 environ, si vous vouliez acheter le maillot, il n’y en avait pratiquement pas dans les magasins et maintenant, chaque coin a le maillot. Lors du défilé du championnat, nous avions deux millions et demi de personnes de partout au Canada. Je pense que les Canadiens ont adopté les Raptors et lorsque vous gagnez, les gens prennent le train en marche et cela nous est arrivé. Même dans notre communauté sikh, quand je vais à Gurudwaras, les gens en parlent, 80 Babas et Bebes de 90 ans parlent du jeu et de la façon dont ils le regardent avec trois générations. Notre communauté de basket-ball est devenue très grande », a-t-il ajouté.

QUAND ÊTRE LE SUPERFAN A SAUVE BHATIA D’UN CHALLAN

« J’ai failli rater un match une fois. J’étais en retard sur l’autoroute et pendant que je conduisais, je pensais que mon record allait mal tourner. J’ai fait quelque chose de très mal et je suis allé sur la route secondaire de l’autoroute et j’ai presque réussi avant de voir le policier debout avec les lumières. Il voulait me donner le challan mais il l’a vu et a dit : ‘Oh, tu es le Superfan.’ Il a dit ‘ne recommence pas, je vais te laisser partir cette fois’ et en fait il m’a guidé jusqu’à l’arène et j’ai pu faire le match à temps. »

ALIMENTATION DES VENTILATEURS

Bhatia a partagé que la saison NBA de la bio-bulle en raison du coronavirus était une période très difficile pour les joueurs et les fans. Il a dit qu’on lui avait demandé de rejoindre la bulle et d’être là pour les matchs, mais il a estimé que c’était sans danger pour les joueurs, leurs familles ou lui et a décidé de ne pas le faire. «Je pense que c’est pourquoi les Raptors n’ont pas très bien fait et n’ont pas participé aux séries éliminatoires parce que notre équipe se nourrit des fans. Beaucoup de nos joueurs touchés par le Covid. C’était la saison dernière, mais nous allons revenir cette saison au sommet de la Conférence Est. »

ÊTRE LE VISAGE DES FANS

Lorsque Bhatia a acheté ses deux premiers billets pour les matchs des Raptors de Toronto en 1995, il n’aurait jamais imaginé qu’il deviendrait un Superfan, obtiendrait autant d’amour et de reconnaissance non seulement de ses collègues fans, mais aussi de l’équipe et de la NBA.

« Où un fan peut-il être le Grand Marshall du défilé, le plus grand défilé sportif qui s’est produit à Toronto en 2019 ? Où un fan, jamais dans l’histoire de n’importe quel sport, obtient-il une bague de championnat d’une valeur de 80 000 dollars de l’équipe ? Cela signifie que l’équipe me considère comme un joueur. Et le troisième maintenant, avec la bague Hall of Fame. Ce n’est pas censé arriver à un fan, mais c’est arrivé. Dieu est bon, Babaji est très bon.

«Quand j’ai accepté cette bague (Championship), j’ai dit que j’acceptais cela au nom de tous les fans des Raptors (Toronto) du monde entier. Je me suis assuré que lorsque je vais aux jeux, je porte cette belle bague pour que tous les fans puissent avoir la fierté et le droit de se vanter. Personne n’a la chance de voir la bague du championnat, je veux m’assurer qu’autant d’enfants et d’adultes peuvent voir et porter cette bague. Idem avec cette bague Hall of Fame, cela nous appartient à tous, pas seulement à moi », a-t-il déclaré.

BHATIA PHILANTHROPIQUE

Nav Bhatia est l’ambassadeur mondial de World Vision, qui l’a aidé à construire 135 toilettes à Faridkot dans 35 écoles. Grâce à ce projet, Bhatia veut aider les filles à poursuivre leurs études qui, autrement, abandonneraient leurs études après le début de leurs cycles menstruels. Il y a un autre projet de 550 000 dollars en préparation, selon lequel ils cherchent à construire 200 toilettes et quelques terrains de basket à Alwar.

Bhatia a déclaré que de tels projets montrent la puissance du basket-ball et qu’il l’unit encore plus avec sa famille.

«Cela me fait grand plaisir de voir ces filles de 14-15 ans aller à l’école et poursuivre leurs études parce que la pauvreté engendre la pauvreté. Les gens disent que le cancer ou les crises cardiaques sont de grandes maladies, mais je pense que la pauvreté est la plus grande maladie. Ces filles qui ne peuvent pas aller à l’école parce qu’il n’y a pas de toilettes, en gros elles sont pauvres. Ils se marient à 13 ans s’ils ne vont pas à l’école et ont des enfants à 15 ans, c’est un crime, c’est un péché, c’est ce que nous voulons changer. Maintenant que ces filles continuent d’étudier, peu d’entre elles vont changer le monde et elles vont sortir leur famille de la pauvreté lorsqu’elles trouveront du travail », a-t-il expliqué.

Bhatia a en outre déclaré qu’il priait pour tout le monde en Inde et a déclaré que 12 des membres de sa famille étaient touchés par Covid, dont trois ont également dû se rendre aux soins intensifs. «C’est le pire moment que j’aie jamais vu avec des gens qui mendient de l’oxygène mais fiers d’être un sikh que nous ne donnons pas seulement du langar pour la nourriture, mais aussi de l’oxygène pour aider l’humanité. J’espère que ça ira mieux bientôt et dans l’année qui vient, nous pourrons vaincre ce Covid et je pourrai à nouveau visiter ma belle patrie. »

Bhatia a également déclaré qu’en raison de Covid, deux ans avaient également été perdus pour NBA India, qui intensifiait ses activités dans le pays. Il espérait que la communauté indienne puisse apprécier le basket-ball et voir que c’était un sport facile et peu coûteux. « La NBA India a une belle académie à Noida et elle s’efforce d’amener les enfants au basket-ball. Vous n’avez pas besoin d’acheter une batte de cricket et des coussinets et tout ça, juste un ballon de basket 30-40 Rs. Je pense que vous verrez beaucoup de choses positives sortir de NBA India et rendre ce jeu très populaire parce que je crois vraiment que c’est le jeu le meilleur, le plus divertissant et le plus rapide. »

