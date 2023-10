AMC a sauvé la série Capitaine Nemo Nautile après qu’il ait été mis au rebut par Disney+ plus tôt cet été. Inspiré par Vingt mille lieues sous les mersl’histoire d’origine du Capitaine Nemo en direct sera diffusée en première sur AMC et AMC+ en 2024.

AMC a annoncé lundi 30 octobre qu’elle avait accordé une licence pour les droits de diffusion en continu et linéaires aux États-Unis et au Canada à Nautileune série live-action de 10 épisodes inspirée du film bien-aimé de Jules Verne Vingt mille lieues sous les mers, de Disney Entertainment. La série préquelle, qualifiée d’« aventure épique », a été tournée en Australie en 2022 et avait déjà terminé la production lorsque Disney a décidé de ne pas aller de l’avant en août 2023 pendant une période de réduction des coûts au studio. Une date de sortie exacte pour ses débuts sur AMC et AMC+ 2024 sera annoncée ultérieurement.

Nautile raconte l’histoire d’origine de l’emblématique capitaine Nemo : un prince indien privé de son droit d’aînesse et de sa famille, un prisonnier de la East India Mercantile Company et un homme déterminé à se venger des forces qui lui ont tout pris. Dans le rôle du capitaine Nemo Shazad Latifrejoint par des co-stars Inondations en Géorgie, Thierry Frémontet Céline Menville et des invités vedettes Richard E. Grant, Anna Torvet Noé Taylor.

Les téléspectateurs ont déjà vu Latif dans le rôle du Dr Henry Jekyll dans Penny terribleAsh Tyler dans Star Trek : Découverteet Sonny Chandra dans Agent voyou. La subvention peut être vue dans Loki Saison 1, et Torv a récemment joué le rôle de Tess dans Le dernier d’entre nous en plus de son rôle principal dans le film australien Le lecteur de nouvelles.

La série est développée et produite par Xavier Marchand de Moonriver TV et Anand Tucker de Seven Stories, est écrite et produite par James Dormer et est produite par Johanna Devereaux, Chris Loveall, Colleen Woodcock et Daisy Gilbert. Cameron Welsh est producteur et Michael Matthews est le réalisateur principal de cette série d’aventures épiques.

AMC a dit Nautile plaira aux fans de Entretien avec le vampire et Sorcières de Mayfair et d’autres séries originales AMC/AMC+. Il appelle le Nautile le réseau et le streaming lancent un « événement télévisé spécial ».

“Nautile est un grand drame de grande envergure qui plaira à coup sûr aux fans de notre univers immortel d’Anne Rice et d’autres séries animées et axées sur les fans comme Orphan Black : échos“, a déclaré Ben Davis, vice-président exécutif de la programmation originale pour AMC Networks et AMC Studios, dans un communiqué. “Nous sommes impatients de le présenter sur AMC+ et AMC en tant qu’événement télévisé spécial l’année prochaine.”

Xavier Marchand, PDG de Moonriver, et Anand Tucker, PDG de Seven Stories, ont déclaré : « Nous sommes ravis de présenter les aventures épiques du capitaine Nemo et de son sous-marin légendaire Le Nautilus aux côtés des autres univers incroyables d’AMC. La série emmènera les téléspectateurs dans un voyage à couper le souffle avec Nemo et son équipe, combattant des créatures terrifiantes et les forces obscures de l’Empire britannique.

James Dormer, producteur exécutif et scénariste, a ajouté : “Je suis extrêmement heureux que les efforts de toutes les personnes impliquées dans la réalisation de la série soient vus sur une chaîne aussi prestigieuse.”

Nautile est distribué par Disney Entertainment et bénéficie du soutien du programme Location Incentive du gouvernement australien et du gouvernement du Queensland via la stratégie d’attraction de la production de Screen Queensland.

NautilePremière de la série, 2024, AMC et AMC+

