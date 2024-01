Nauru transfère la reconnaissance diplomatique de la Chine à la Chine

TAIPEI, Taiwan (AP) — La nation insulaire du Pacifique, Nauru, a annoncé lundi qu’elle transférait la reconnaissance diplomatique de Taiwan à la Chine, une décision qui réduit le nombre décroissant d’alliés diplomatiques de Taiwan à 12 dans le monde.

La Chine revendique Taiwan comme son territoire et s’est séparée de ses alliés diplomatiques, souvent avec des promesses d’aide au développement. C’est un compétition de longue date entre les deux Cela a basculé en faveur de la Chine ces dernières années.

Un communiqué du gouvernement de Nauru a déclaré qu’il rompait ses liens avec Taiwan et cherchait à reprendre ses relations avec la Chine.

“Ce changement de politique constitue une première étape importante vers le développement de Nauru”, indique le communiqué.

La Chine a déclaré qu’elle saluait la décision de Nauru de rompre ses « soi-disant relations diplomatiques » avec Taiwan.

La décision de rétablir les liens avec la Chine « montre une fois de plus que le principe d’une seule Chine est le point où l’opinion mondiale évolue et où l’arc de l’histoire se courbe », a déclaré un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Nauru a déclaré dans sa déclaration qu’elle adopterait le principe « d’une seule Chine », selon lequel Taiwan fait partie de la Chine et reconnaît Pékin comme le gouvernement de la Chine. Cela diffère de la politique américaine « d’une seule Chine », qui reconnaît Pékin comme le gouvernement chinois mais ne prend pas position sur qui dirigera Taiwan.

Cette annonce a été un coup dur pour Taiwan, qui était fier des élections tenues il y a à peine deux jours, une démonstration de démocratie qui ne serait pas possible en Chine. Président élu Lai Ching-te, qui prendra ses fonctions en mai, a été qualifié de séparatiste par la Chine. Son Parti démocrate progressiste soutient le maintien du statu quo, dans lequel Taiwan a son propre gouvernement et ne fait pas partie de la Chine.

La Chine affirme que Taiwan devra passer sous son contrôle à un moment donné et a organisé de fréquents exercices militaires autour de l’île pour démontrer sa détermination.

Le vice-ministre taïwanais des Affaires étrangères, Tien Chung-kwang, a accusé la Chine d’avoir délibérément programmé la nouvelle pour le moment. élection récente.

“L’intention de la Chine est d’attaquer la démocratie et la liberté dont le peuple taïwanais est fier”, a déclaré Tien lors d’une conférence de presse.

Les responsables américains ont exprimé leur déception face à cette décision. Les États-Unis entretiennent des relations diplomatiques avec la Chine mais entretiennent également des liens officieux étendus avec Taiwan, notamment en lui vendant des avions de combat et d’autres armes pour sa défense.

“Bien que la décision du gouvernement de Nauru (…) de rompre ses relations diplomatiques avec Taiwan soit une décision souveraine, elle n’en reste pas moins décevante”, a déclaré le porte-parole du Département d’État, Matthew Miller, dans un communiqué écrit.

Deux fonctionnaires américains à la retraite a salué le processus démocratique de Taiwan lors de réunions lundi avec la présidente Tsai Ing-wen et d’autres dirigeants. L’administration Biden a demandé aux anciens responsables de se rendre « à titre privé », puisque les États-Unis n’entretiennent pas de relations diplomatiques formelles avec Taiwan.

L’annonce de Nauru a surpris Jarden Kephas, son ambassadeur à Taiwan.

« Il n’y a rien que j’ai à dire. Cela a été annoncé par mon gouvernement et on m’a dit de faire mes valises et de partir », a-t-il déclaré à l’AP.

Taiwan entretient désormais des liens officiels avec 11 pays et le Vatican. Sept de ces pays se trouvent en Amérique latine et dans les Caraïbes, trois dans les îles du Pacifique et un en Afrique.

Moritsugu a rapporté de Pékin. L’écrivain d’Associated Press Huizhong Wu à Bangkok a contribué à ce rapport.