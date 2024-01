Nauru noue des relations diplomatiques avec la Chine, un nouveau coup dur pour Taiwan

Commentez cette histoire Commentaire Ajouter à vos histoires enregistrées Sauvegarder

TAIPEI, Taiwan — La nation insulaire du Pacifique, Nauru, a annoncé lundi qu’elle rompait ses relations diplomatiques avec Taiwan et reconnaissait plutôt la Chine. Ce changement surprise a réduit le nombre d’alliés diplomatiques de Taiwan à moins d’une douzaine de pays. Dans une déclaration publiée en ligne, le gouvernement de Nauru dit cette décision était « dans le meilleur intérêt » du pays.

« Cela signifie que la République de Nauru ne reconnaîtra plus la République de Chine (Taiwan) comme un pays distinct mais plutôt comme une partie inaliénable du territoire chinois, et qu’elle rompra à partir d’aujourd’hui les « relations diplomatiques » avec Taiwan et ne développera plus de relations diplomatiques avec Taiwan. toute relation officielle ou échange officiel avec Taiwan », a-t-il déclaré dans un communiqué faisant écho aux descriptions chinoises standard.

Cette annonce intervient deux jours seulement après des élections historiques qui ont permis au Parti démocrate progressiste au pouvoir à Taiwan de remporter un troisième mandat sans précédent, malgré les efforts de Pékin pour influencer le vote en faveur du parti le plus favorable à la Chine.

“Ce timing n’est pas seulement une représailles de la Chine contre nos élections démocratiques, mais aussi un défi direct à l’ordre international”, a déclaré le ministère des Affaires étrangères de Taiwan dans un communiqué. mis en ligne. “Taïwan reste invaincu et continuera à être une force du bien.”

C’est avec un profond regret que nous annonçons la fin des relations diplomatiques avec Nauru. Ce timing constitue non seulement une représaille de la Chine contre nos élections démocratiques, mais aussi un défi direct à l’ordre international. Taiwan reste invaincu et continuera à être une force du bien. — 外交部 Ministère des Affaires étrangères, ROC (Taiwan) 🇹🇼 (@MOFA_Taiwan) 15 janvier 2024

Le Parti communiste chinois, qui n’a jamais gouverné Taiwan, revendique la démocratie insulaire comme faisant partie de son territoire, et son dirigeant Xi Jinping insiste sur le fait que l’unification est « inévitable ».

L’annonce de Nauru marque une nouvelle victoire pour Pékin dans sa campagne de pression mondiale visant à débaucher les pays restants qui reconnaissent Taïwan. Pékin a salué lundi après-midi la décision de Nauru.

Nauru, une île de seulement 8 miles carrés – dont la plupart sont marquées par des mines de phosphate fermées – et qui compte 12 000 habitants à peu près à mi-chemin entre l’Australie et Hawaï, a peu de sources de revenus.

Cette décision est la troisième de ce type parmi les petits pays du Pacifique en moins de cinq ans après que les Îles Salomon et Kiribati ont reconnu Pékin en 2019.

Aujourd’hui, seuls 11 pays – dont le Belize, le Paraguay et l’Eswatini – et le Saint-Siège reconnaissent officiellement Taiwan, la Chine ayant systématiquement éliminé les pays qui continuaient à reconnaître Taipei.

Après l’échec des tentatives d’ingérence dans les élections à Taiwan, la Chine fait le point

“La Chine nous réprime et utilise la diplomatie financière de toutes les manières possibles”, a déclaré lundi Tien Chung-kwang, vice-ministre des Affaires étrangères de Taiwan, lors d’une conférence de presse.

« Quel que soit le résultat des élections, la Chine essaie toujours d’étouffer Taiwan sur la scène internationale », a déclaré Tien. Nauru a demandé une « énorme quantité » d’aide économique à Taiwan ces dernières années, a-t-il déclaré.

Le ministère taïwanais des Affaires étrangères a été informé du projet de Nauru de rompre ses relations peu avant midi lundi, a-t-il déclaré. dit.

Nauru avait déjà abandonné Taipei au profit de Pékin de 2002 à 2005. Les responsables taïwanais avaient déclaré à l’époque que la Chine avait offert à Nauru des millions de dollars d’aide et que Taipei n’était pas disposé à s’engager dans une guerre d’enchères pour égaler cette aide.

Le petit pays semblait tenir bon face à l’influence croissante de Pékin lorsqu’un prise de bec diplomatique lors du Forum des îles du Pacifique de 2018, à propos de ce que le président de l’époque, Baron Waqa, a qualifié de « comportement d’intimidation », l’a amené à qualifier le délégué chinois de « personne ».

Mais Waqa a été rejeté un an plus tard, et l’actuel président, David Adeang, a informé les insulaires de ce changement dans une courte vidéo publiée sur Facebook lundi.

Taiwan élit Lai Ching-te comme président. La Chine considère qu’il s’agit d’un choix dangereux.

Le moment choisi pour cette annonce, à la suite des élections à Taiwan, n’est pas une coïncidence et démontre les efforts de la Chine pour démanteler le réseau d’alliés de Taipei dans le Pacifique, a déclaré Anna Powles, experte du Pacifique à l’Université Massey de Nouvelle-Zélande.

« Pendant si longtemps, le Pacifique a été la barrière des alliés de Taiwan, et ils ont été successivement réduits au fil des années par la Chine », a déclaré Powles. La capacité de Canberra et de Washington à influencer les liens entre les pays du Pacifique et la Chine est « manifestement faible », a-t-elle déclaré.

À Taipei, la décision de Nauru a été considérée comme un indicateur du mécontentement de Pékin face au choix de Lai Ching-te, qu’il considère comme un agitateur pour l’indépendance, comme prochain président. Cette décision démontre également les ambitions de la Chine de façonner la région dans son ensemble, a déclaré Chung Chih-tung, chercheur à l’Institut de recherche sur la défense nationale et la sécurité de Taiwan.

“En plus d’avertir Taiwan d’une part, cela montre de manière importante les ambitions de la Chine de planter son drapeau dans le Pacifique Sud”, a déclaré Chung. « Et cela exercera également une pression considérable sur des pays comme les États-Unis et l’Australie. »

James Batley, qui a été le plus haut diplomate australien à Nauru de 2007 à 2009, a déclaré que ce changement renforcerait l’affirmation de Xi selon laquelle Pékin est voué à diriger Taiwan.

“Cela renforce l’idée selon laquelle c’est la tendance de l’histoire”, a déclaré Batley, chercheur à l’Université nationale australienne. “De toute évidence, la Chine travaille dur pour chaque pays qui reconnaît Taiwan, et elle a remporté une victoire.”