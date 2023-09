Naulover présente une garde-robe optimiste pour l’automne | Divertissement | L’impression des États-Unis

L’automne approche à grands pas et avec l’arrivée du froid, les principales marques de mode commencent à habiller leurs vitrines avec la nouvelle collection. Même si la saison s’accompagne généralement de pièces aux couleurs sombres, ou du moins basiques, Naulover propose cette année de lutter contre le froid avec une explosion de couleurs.

Des tons comme le fuchsia, le bleu klein ou l’orange envahissent la collection automne/hiver de la marque espagnole aux airs français. Une dose d’optimisme pour renouveler le vestiaire de saison avec des pièces minimalistes et de qualité.



Naulover Avec l’aimable autorisation de l’entreprise

Le foulard devient le protagoniste incontesté des tenues les plus sophistiquées pour retourner au bureau. Avec des imprimés géométriques et floraux, cet accessoire polyvalent peut être porté noué autour du cou, comme haut ou même combiné avec un sac ou une blouse du même tissu.

La pièce est une marque de base de Naulover. Chaque année, la marque le renouvelle avec de nouveaux imprimés, ainsi que son autre grand accessoire phare : les sacs.



Écharpe et sac de la nouvelle collection. Avec l’aimable autorisation de l’entreprise

Sous la devise de la slow fashion, la marque née en 1957 propose une garde-robe de vêtements de qualité pour celles qui cherchent à se constituer une garde-robe capsule grâce à une consommation responsable.

Ainsi, dans sa collection automne/hiver, les pulls en maille, les pantalons flair aux tons neutres et, surtout, les ponchos sont les protagonistes, comme une option sophistiquée et élevée au manteau conventionnel.



Une tenue de la nouvelle collection Automne/Hiver 2024 de Naulover Avec l’aimable autorisation de l’entreprise

De la maison, ils expliquent que « les basiques et accessoires tricotés se parent de tons citron vert, fuchsia et bleu Klein, créant des contrastes élégants et dynamiques qui rompent avec la propreté de la saison ». Et pour Naulover, l’équilibre entre « ordre et plaisir » est une valeur sûre pour obtenir un style avec de la personnalité.