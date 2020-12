Naughty Boy a révélé que Simon Cowell avait une fois rejeté sa cuisine après que le chanteur ait passé une journée entière à travailler sur un poêle chaud pour le magnat de la musique.

La star de 35 ans – dont le vrai nom est Shahid Khan – peut cuisiner des plats impressionnants ainsi que des airs chauds et est passée du studio de musique à la cuisine avec un nouveau site de restauration en ligne.

Le chanteur de La La La a lancé Naughty Boy Kitchen et prévoit d’organiser des food trucks dans les salles de concert et les remises de prix l’année prochaine.

Mais il semble que tout le monde ne soit pas fan de sa cuisine, comme Naughty Boy a révélé que Simon, la star de X Factor, 61 ans, avait rejeté l’un de ses délicieux repas.







Naughty Boy a déclaré au Sun: «Simon n’a pas été impressionné lorsque je suis arrivé chez lui avec un biryani d’agneau, tout fraîchement cuit.

«J’ai passé toute la journée dans la cuisine à penser que Simon allait adorer ça. J’ai découvert qu’il ne mange pas d’agneau. Mais son chef a bien aimé.

Cependant, d’autres stars de A List ont davantage apprécié ses efforts culinaires.







Il a dit: «J’ai cuisiné ma tarte au berger keema pour Mary J. Blige et elle a dit que c’était la meilleure qu’elle ait jamais eue. Elle a même emporté les restes à la maison avec elle.

The Naughty Kitchen est né d’une collaboration passée avec Naughty Boy, lauréat d’un Grammy Award, avec la chaîne de hamburgers Shake Shack.

Le musicien a créé The Naughty One Burger pour la société de restauration rapide tout en participant à un programme de mentorat pour aider les artistes musicaux à travailler dans l’industrie de la musique.







Pendant ce temps, Naughty Boy a récemment évité d’avoir à mettre des aliments peu recommandables dans sa propre bouche car il a été révélé qu’il avait abandonné la série 2020 de I’m A Celebrity … Get Me Out Of Here!

Des rapports ont émergé la semaine dernière pour affirmer que le chanteur devait jouer dans la série, mais a abandonné avec seulement 48 heures avant le début de la série.

Il a été remplacé par le finaliste final et DJ radio Jordan North.