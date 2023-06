Naufrage d’un bateau de migrants en Méditerranée : une centaine d’enfants seraient à bord

On craint que des dizaines de personnes couvrant pratiquement toutes les parties libres du pont d’un bateau de pêche endommagé qui a ensuite chaviré et coulé au large du sud de la Grèce soient mortes. Le navire a chaviré et coulé au large de la Grèce mercredi, faisant au moins 79 morts et des centaines d’autres disparus dans l’une des pires catastrophes de ce type cette année. Source: PAA / Garde côtière hellénique