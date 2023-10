Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit sur le Brexit et au-delà pour connaître les derniers titres sur ce que le Brexit signifie pour le Royaume-Uni. Inscrivez-vous à notre e-mail sur le Brexit pour les dernières informations

La décision du groupe NatWest de fermer le compte Coutts de Nigel Farage a montré de « graves manquements » dans le traitement réservé à l’homme politique, a révélé une enquête indépendante.

Mais l’enquête a également conclu que la décision de fermer le compte bancaire de l’ex-dirigeant de l’UKIP était à la fois légale et essentiellement commerciale.

Le cabinet d’avocats Travers Smith – chargé d’examiner le géant bancaire à la suite de la saga du débancage Farage – a constaté que les principaux échecs résidaient dans la manière dont Coutts traitait les informations confidentielles.

“Coutts considérait sa relation avec M. Farage comme commercialement non viable car elle générait des pertes significatives”, a-t-il déclaré.

M. Farage affirme que son compte a été fermé en raison de ses convictions politiques. Le militant du Brexit a demandé à NatWest de réduire l’indemnité de départ de l’ancienne patronne, Dame Alison Rose – l’accusant de superviser une culture « éveillée » au sein de la banque.

Dame Alison a démissionné plus tôt cette année après avoir admis une « grave erreur de jugement » en discutant avec un journaliste de la BBC de la relation de M. Farage avec Coutts, qui appartient au groupe NatWest.

Le dernier rapport fait suite à une conclusion du Bureau du commissaire à l’information (ICO) selon laquelle Dame Alison avait violé les droits de protection des données de M. Farage en parlant de lui au journaliste de la BBC.

Dans une tirade de colère contre la banque plus tôt cette semaine, M. Farage a révélé une série de documents internes qu’il a obtenus – qui le qualifiaient de « cinglé », de « sommaire » et d’« imbécile ».

M. Farage a également été décrit dans l’un des e-mails comme un « être humain horrible », tandis qu’un autre a déclaré qu’ils auraient payé une somme importante pour être ceux qui auraient dit au présentateur de GB News que son compte avait été fermé.

Nigel Farage affirme que l’ancien chef de NatWest a poursuivi un « programme éveillé » (Archives PA)

M. Farage a déclaré que Dame Alison avait « traîné son nom dans la boue » et introduit un « agenda éveillé » à la banque, ainsi qu’enfreint les lois sur la protection des données en discutant de son compte avec la BBC.

L’ancien leader de l’UKIP et présentateur de GB News a ajouté : « Récompenser ces échecs par une somme d’argent massive serait une erreur. Il est clair que, pour certains collaborateurs du groupe NatWest, mon retrait bancaire était une très grosse plaisanterie.

Le rapport Travers Smith est la première étape de l’enquête commandée par le conseil d’administration de NatWest en juillet.

En réponse aux dernières conclusions, le président de NatWest, Sir Howard Davies, a déclaré : « Ce rapport met en évidence un certain nombre de lacunes graves dans le traitement de M. Farage.

“Bien que Travers Smith confirme le fondement légal de la décision de sortie, les conclusions mettent en évidence des lacunes évidentes dans la manière dont cette décision a été prise ainsi que des échecs dans la manière dont nous avons communiqué avec lui et en ce qui concerne la confidentialité des clients.”

Le patron de NatWest a ajouté : « Nous nous excusons encore une fois auprès de M. Farage pour la façon dont il a été traité. Son expérience n’était pas à la hauteur des normes auxquelles tout client devrait s’attendre.

Le régulateur de la ville, la Financial Conduct Authority (FCA), a déclaré que le dernier rapport « a mis en évidence des violations potentielles de la réglementation et un certain nombre de domaines à améliorer ».

Le rapport arrive à un moment sensible pour NatWest, qui doit annoncer ses résultats trimestriels vendredi.

Le conseil d’administration de la banque devrait également discuter de son indemnité de départ, qui pourrait s’élever à plus de 10 millions de livres sterling en salaire, actions et bonus.

Le porte-parole de Dame Alison a été contacté pour commentaires.