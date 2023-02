NatWest met fin aux nouveaux prêts aux entreprises pour l’extraction de pétrole et de gaz

NatWest a annoncé qu’elle cesserait d’offrir des prêts aux nouveaux clients espérant financer des projets d’exploration, d’extraction ou de production de pétrole et de gaz, dans le cadre d’un plan de transition climatique plus large qui doit être dévoilé la semaine prochaine. La directrice générale des banques, Alison Rose, a déclaré que des mesures similaires seraient prises pour supprimer progressivement le même financement pour les clients existants, ce qui signifie que la banque refuserait de renouveler, de refinancer ou de prolonger les prêts pour les projets gaziers en amont à partir du début de 2026. “Nous voulons nous assurer que notre capital est utilisé pour soutenir une transition tout en continuant à réduire le financement des émissions nocives”, a déclaré Rose. “J’espère que cela envoie un signal fort indiquant que nous sommes déterminés à mettre fin à l’activité la plus nocive tout en finançant la transition”, a-t-elle ajouté. Rose a fait cette annonce alors qu’elle suivait la publication du premier plan de transition climatique de la banque, qui doit être dévoilé avec les résultats annuels de la banque vendredi prochain. Le plan, qui sera l’un des premiers publiés par une banque britannique, donnera une ventilation secteur par secteur de la manière dont NatWest réduira de moitié les émissions créées par les projets et les entreprises qu’elle finance d’ici 2030. Rose a déclaré que la banque – qui est toujours détenue à 48% par le gouvernement britannique – donnerait la « priorité aux secteurs avec des taux d’émissions élevés ou des valeurs d’exposition au bilan ». Cependant, le montant des projets à forte intensité de carbone que NatWest finance en proportion de son portefeuille de prêts global est relativement faible, représentant 0,7% de ses prêts en cours, d’une valeur d’environ 3,3 milliards de livres sterling l’année dernière. Le patron de NatWest a également annoncé que la banque lançait un projet pilote visant à démontrer “que la rénovation de maisons à grande échelle peut être un objectif réalisable et abordable”. Il s’agira de s’associer à une «coalition de propriétaires», ainsi qu’à Centrica et Schneider Electric, et de se concentrer sur l’amélioration de l’efficacité énergétique des logements sociaux à travers le Royaume-Uni. Rose a déclaré qu’elle était également en discussion avec Airbnb sur la manière d’aider les hôtes à rénover leurs maisons grâce aux prêts verts de NatWest – après avoir invité la directrice générale d’Airbnb pour l’Europe, Amanda Cupping, à son discours au siège de NatWest à Londres. “Je comprends que le coût de la vie est ce sur quoi la plupart des gens se concentrent, mais je pense que les préoccupations liées au coût de la vie peuvent conduire à des actions plus nombreuses et meilleures pour lutter contre le changement climatique”, a déclaré Rose. « Les annonces que j’ai faites aujourd’hui ne sont que le début de notre activité en 2023 pour faire face à la crise climatique. “J’espère que cela montre de bons progrès et la bonne intention et ne vous laisse aucun doute sur le fait que la lutte contre le changement climatique continue d’être une priorité majeure pour cette banque”, a-t-elle ajouté. ignorer la promotion de la newsletter Inscrivez-vous pour Les affaires aujourd’hui Newsletter quotidienne gratuite Préparez-vous pour la journée de travail – nous vous indiquerons toutes les actualités et analyses commerciales dont vous avez besoin chaque matin

Pendant ce temps, Barclays est sous le feu des critiques pour ne pas avoir fourni les mêmes promesses concernant son financement pétrolier et gazier.

Un groupe de plus de 27 investisseurs avec 1,4 milliard de dollars (1,1 milliard de livres sterling) d’actifs sous gestion ont écrit à Barclays, ainsi qu’à quatre autres banques européennes – BNP Paribas, Crédit Agricole, Deutsche Bank et Société Générale – les exhortant à cesser de financer directement de nouveaux gisements de pétrole et de gaz d’ici la fin de cette année.

La lettre a été signée par des investisseurs, dont le fonds de pension des employés du gouvernement local des Midlands LGPS central et le fonds de pension Nest soutenu par l’État, et a été coordonnée par le groupe de campagne climatique ShareAction. Cela survient près d’un an après que 20% des actionnaires de Barclays ont rejeté sa stratégie climatique lors de l’AG 2022.

Barclays a défendu ses antécédents en matière de climat, y compris son intention d’atteindre des émissions nettes nulles d’ici 2050, et a déclaré qu’il pourrait “faire la plus grande différence” en travaillant avec ses clients pour passer à une économie à faible émission de carbone. “Nous sommes en dialogue régulier avec de nombreuses parties prenantes, y compris ShareAction, sur le climat et des sujets plus larges de durabilité et nous apprécions leur engagement réfléchi continu.”