Commerce de NatWest les actions ont été brièvement suspendues vendredi matin alors que le titre glissait après une combinaison de bénéfices médiocres et de régulateurs signalant une éventuelle violation des règles dans une affaire hautement médiatisée.

Les actions ont chuté jusqu’à 17 % dans les échanges matinaux et étaient en baisse de 10,7 % à 11 h 14, heure de Londres, ce qui représente la baisse sur une journée la plus forte pour la banque depuis 2020, selon les données du LSEG.

La Financial Conduct Authority du Royaume-Uni a annoncé vendredi que son rapport sur NatWest Group et sa filiale de gestion de patrimoine Coutts avait révélé « des violations potentielles de la réglementation et un certain nombre de domaines à améliorer ».

Ceux-ci comprenaient les systèmes et les contrôles autour comment ils considèrent les fermetures de comptes et les plaintes des clients, ainsi que l’efficacité des mécanismes de gouvernance. Le rapport a été commandé par NatWest, qui appartient à 39 % à l’État.