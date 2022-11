Naturiste, 86 ans, à la recherche d’un jardin à utiliser quelques heures par semaine pour pouvoir “gambader nu”

UN NATURISTE recherche un jardin à exploiter quelques heures par semaine pour gambader nu.

Stuart Haywood, 86 ans, qui a commencé à se mettre nu en 2008, espère louer une cour isolée pour continuer son passe-temps de tout mettre à nu – et partagera ses conseils de jardinage en retour.

Stuart Haywood, 86 ans, a commencé à être nu en 2008 Crédit : BPM

Stuart visite Lakeside Farm Naturist Holidays, près de Skegness, chaque année Crédit : Lakeside Farm Naturist Holidays

Avant de devenir naturiste à l’âge de 72 ans, Stuart n’avait jamais été nu que devant sa femme Rhona, âgée de 91 ans.

Il visite Lakeside Farm Naturist Holidays, près de Skegness, pendant deux semaines chaque année avec Rhona – qui n’est pas naturiste.

Le couple, marié depuis plus de 50 ans, y a même renouvelé ses vœux de mariage – avec le vicaire également dans le buff.

Mais Stuart, comptable et marchand de légumes à la retraite, a déclaré que le voyage à Skegness était désormais “ardu” et souhaitait rester plus près de chez lui.

Il espère maintenant trouver un Britannique disposé à partager leur jardin avec lui afin qu’il puisse toujours se déshabiller.

“C’est avec grand regret que Rhona et moi ne retournerons pas au Lakeside Naturist Resort cette année”, a déclaré Stuart à Staffordshire Live.

“Nous trouvons tous les deux les déplacements et l’attirail de préparation trop ardus. Nous avons 91 et 86 ans.

“Rhona n’est pas naturiste mais j’aimerais trouver quelqu’un avec un jardin isolé qui me permettrait d’y accéder quelques heures par semaine pour me permettre de suivre mes intérêts.

“En retour, je suis prêt à partager mes connaissances sur le jardinage (les roses en particulier), l’histoire locale, l’histoire du sport et tout ce qui peut intéresser les propriétaires de jardins.

“Nous pourrions arriver à un arrangement concernant les coûts monétaires.”

Stuart, de Midway dans le Derbyshire, s’est lancé dans le naturisme lorsqu’il est allé à un cours de dessin de la vie avec un modèle nu et s’est dit “je peux faire ça”.

Il pense que “vous n’êtes jamais trop vieux pour être nu et ne devriez jamais avoir honte de votre corps”.

Et il a dit qu’il n’était jamais gêné d’être nu devant d’autres personnes partageant les mêmes idées et que passer ses vacances sans porter de vêtements le rendait heureux.

Mais Stuart a dit qu’il n’était jamais nu à la maison.

“Nous vivons dans un bungalow avec des maisons tout autour de nous et un chemin juste à côté de notre fenêtre”, a-t-il déclaré.

“Notre jardin est également entouré de maisons, donc je pense que lorsque je vais à Lakeside, cela ne fait qu’augmenter mon plaisir.

“J’ai le moral quand je me déshabille. C’est un sentiment de liberté.”

Quiconque est heureux de partager son jardin avec Stuart doit envoyer un e-mail à stuart.haywood283@gmail.com.