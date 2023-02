Naturi Naughton-Lewis et Two Lewis attendent leur premier bébé ensemble

Naturi Naughton-Lewis traverse actuellement de nombreux changements et elle ne pourrait pas être plus enthousiasmée par ce grand changement dans sa vie.

Le Pouvoir alun et son mari, Xavier ‘Two’ Lewis, attendent leur premier enfant ensemble, a confirmé un représentant du couple à PERSONNES.

Naughton, qui est déjà maman d’une fille de 5 ans, Zuri, a déclaré à la publication qu’elle était ravie de ce grand moment pour sa famille grandissante.

“J’ai hâte de voir le joli petit visage de ce bébé et comment ce sera le mélange parfait entre mon mari et moi”, a déclaré la femme de 37 ans. “Ma fille est particulièrement heureuse d’avoir un frère plus jeune, alors je suis ravie de partager cette joie en famille.”

Naughton a poursuivi en disant qu’elle se sentait “tellement reconnaissante” en apprenant que sa famille s’agrandissait, révélant qu’elle était “toujours au top” depuis le mariage du couple en avril au St. Regis Buckhead à Atlanta.

“Quand j’ai découvert que je tournais un film et que j’étais encore sous le coup de mon mariage, c’était donc le moyen idéal pour commencer un nouveau chapitre avec mon mari ! J’ai enveloppé mes deux tests de grossesse dans un joli papier de soie et je l’ai mis dans un joli petit sac cadeau et je lui ai dit que j’avais un cadeau d’anniversaire tardif pour lui », a déclaré Naughton. “C’était un moment tellement spécial.”

Maintenant, la famille Lewis se prépare pour son paquet de joie en « lisant beaucoup », en vérifiant différentes applications pour bébés et en embauchant une doula.

“Il y a tellement plus à apprendre cette fois-ci !” l’actrice a déclaré, par rapport à l’accouchement il y a près de six ans. “Nous avons hâte de créer des liens d’une nouvelle manière et d’appliquer nos vœux de mariage dans ce voyage vers la parentalité ! C’est le premier bébé de Two, il est donc très excité à l’idée de créer un autre humain », a déclaré Naughton au magazine. “Même à travers les nombreux défis qui peuvent survenir avec la grossesse, nous voulons nous pousser à être les meilleurs partenaires et les meilleurs parents que nous pouvons être!”

Naturi Naughton-Lewis et Two Lewis se sont rencontrés en 2019 par l’intermédiaire de l’ancien de Naughton Pouvoir co-vedette Omari Hardwick. Alors que l’actrice a pour la plupart gardé leur relation privée, elle a révélé l’identité de son fiancé d’alors après s’être fiancée en décembre 2020.

“Pour moi, il était important d’être prudent quant au partage, surtout au début de nos fiançailles, afin que nous puissions nous concentrer sur ce moment de liaison”, a déclaré l’ancien chanteur de 3LW. Essence en février. “Parfois, dans l’industrie, les gens donnent leur avis sur des choses et vous font sentir que vous avez besoin de leur avis, et ce n’est pas mon cas.”

Félicitations à l’heureux couple pour leur famille grandissante!