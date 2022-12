Nature’s Fare livre de la nourriture de Noël et de l’argent aux banques alimentaires de la Colombie-Britannique

Tara Berger (à gauche) et Brandon Molzahn (à droite) de Nature’s Fare Markets présentent un chèque à Neil S. Thompson (au milieu) de la banque alimentaire de l’Armée du Salut à Vernon. (Contribué) Trina Speiser, directrice du développement, Central Okanagan Food Bank (deuxième à partir de la droite), reçoit un chèque des membres de l’équipe de Nature’s Fare Markets, Darrell Jones (à partir de la gauche), Suzi Oberkirsch, Andre Desrosiers et Allison Wormell. (Contribué) Alex Grant, gérant du magasin Nature’s Fare Markets (à gauche), présente un chèque au Major Paul Trickett (au centre) et à Alan Madsen, directeur, Ministères communautaires, de la banque alimentaire de l’Armée du Salut à Penticton. (Contribué) Jon Silen (à gauche) et Gerald Munts (à droite) de Nature’s Fare Markets présentent un chèque à Jim Calamunce (au milieu) de la Langley Food Bank. (Contribué) Lila Zias de Nature’s Fare Markets (à gauche) présente un chèque à Jaye Murray, gestionnaire de programme, Sources Food Bank, desservant White Rock et South Surrey. (Contribué) De gauche à droite, Gary Innis et Leyla Johnson de Nature’s Fare Markets (de gauche à droite) remettent un chèque à Bernadette Siracky, directrice générale, et Kelley Bossert, directrice, de Kamloops Food Bank. (Contribué)

À une époque où tant de gens ont du mal à joindre les deux bouts, la communauté de Nature’s Fare Markets a relevé le défi d’aider à nourrir ceux qui en ont besoin.

Les sept magasins de la chaîne d’épiceries biologiques et de bien-être de la Colombie-Britannique ont déjà recueilli plus de 12 000 livres de paniers de nourriture donnés par les clients, éclipsant les 8 000 livres de nourriture recueillies l’an dernier.

« Nous avons une communauté incroyable. Il est réconfortant de voir la générosité de nos clients et de participer à l’acheminement de cette nourriture vers les personnes qui en ont le plus besoin », a déclaré Michael Sherwood, PDG, à propos des lots disponibles dans les magasins pour faire un don jusqu’au 24 décembre. « Nous savons il y a tellement de pression sur les banques alimentaires en ce moment alors que les gens se tournent vers elles pour obtenir de l’aide, alors nous voulions soutenir nos banques alimentaires locales autant que possible en cette saison des Fêtes.

En plus des paniers de nourriture donnés par les clients, Nature’s Fare a fait don de 60 000 $ aux banques alimentaires des collectivités qu’elle dessert.

Localement, les dons suivants ont été faits :

• Armée du Salut de Vernon – 10 000 $

Cette année, les magasins ont commencé plus tôt à présenter les paquets d’aliments préparés de tout, du beurre de cacahuète et de la confiture aux soins pour bébé et aux essentiels du petit-déjeuner. Jusqu’à présent, les clients des magasins de la Colombie-Britannique ont ramassé et donné plus de 25 000 $ de nourriture. Les forfaits de banque alimentaire étant toujours disponibles jusqu’à la veille de Noël, ce total continuera d’augmenter.

Plus de 54 000 $ ont également été donnés par l’entremise du club des 3 % pour les organismes sans but lucratif. Des groupes comme les garderies, les conseils de parents d’élèves et les groupes d’activités parascolaires recueillent leurs reçus et reçoivent un chèque de 3 % de leur total avant impôt sous forme de don libre d’impôt.

«Ce sont souvent de très petites organisations locales à but non lucratif qui travaillent très dur et qui font le travail important et souvent invisible qui améliore la vie quotidienne des jeunes familles, c’est donc une joie pour nous d’aider à donner un coup de main à ces clubs et de les remercier de soutenir notre magasins », a déclaré Sherwood.

Un don de 5 000 $ a également été versé à l’organisme de certification des aliments biologiques, Organic BC, qui soutient les producteurs qui effectuent la transition pour devenir des producteurs biologiques certifiés et qui plaide pour un secteur biologique résilient en Colombie-Britannique.

@VernonNews

roger@vernonmorningstar.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Charité et donsAlimentationBanque alimentaireVernon