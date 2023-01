"Naturellement pas un ouvreur": La grande déclaration d’Azharuddin sur Babar Azam

Après avoir affronté des défaites contre l’Australie dans la série ODI et l’Angleterre dans les T20I et les tests, le Pakistan a enregistré une nouvelle défaite à domicile contre la Nouvelle-Zélande lors des ODI récemment conclus. Le skipper Babar Azam, qui a marqué 66 et 79 points lors des deux premiers matches, a été sévèrement critiqué par les fans et les experts pour son style de frappeur. Alors que le Pakistan a connu une course inoubliable lors de sa récente sortie, de nombreuses questions ont également été soulevées sur le capitanat de Babar. Cependant, l’ancien skipper indien Mohammad Azharuddin a une opinion très différente sur le frappeur de 28 ans.

Azharuddin a déclaré que Babar n’est pas un ouvreur naturel et devrait frapper au n ° 4, car ce serait vraiment bénéfique pour l’équipe.

“Le Pakistan a deux ouvertures importantes – Rizwan et Babar. Lors du dernier grand tournoi, Babar a été licencié plusieurs fois. Ce sont les choses auxquelles vous devez penser. Si vous n’obtenez pas de points en haut de l’ordre, vous devriez frapper au n ° 3 ou 4 et cela profiterait également au Pakistan. Vous devez changer votre stratégie car il n’est naturellement pas un ouvreur”, Azharuddin a déclaré aux médias avant le match de la Ligue internationale T20.

Concernant le capitaine de Babar, Azharuddin a déclaré qu’il était trop tôt pour juger de ses compétences en leadership et que le frappeur devrait avoir plus de temps.

« Chaque personne prend le temps d’apprendre. Combien de temps cela a-t-il duré? 1-2 ans ? Donnez-lui du temps. Il n’est pas facile de juger que la capitainerie est si courte », a-t-il déclaré.

La Nouvelle-Zélande a enregistré une victoire à deux guichets contre le Pakistan lors du troisième et dernier ODI vendredi au stade national de Karachi.

Avec cette victoire, les visiteurs ont également remporté la série de trois matchs ODI 2-1, qui est également leur première victoire en série ODI au Pakistan.