Naturellement, le comté de McHenry remporte le prix du meilleur support imprimé lors d’une conférence sur le tourisme – Shaw Local

Les juges de la conférence du gouverneur de l’Illinois sur les voyages et le tourisme ont sélectionné le guide d’initiés 2022 du comté de Naturally McHenry comme meilleur document imprimé lors de la conférence du 5 décembre à Navy Pier.

La cérémonie des Illinois Excellence in Tourism Awards a honoré les contributions des leaders du tourisme de l’Illinois à l’industrie. L’événement a été suivi par le gouverneur JB Pritzker, qui s’est adressé aux participants à la conférence avant la cérémonie de remise des prix.

Le Naturally McHenry County Insider Guide s’inspire des numéros précédents pour créer une édition plus petite et plus audacieuse incorporant davantage d’écritures narratives d’écrivains locaux, ce qui donne une nouvelle perspective pour correspondre au nouveau look du comté, selon un communiqué de presse de Naturally comté de McHenry.

Le guide de l’initié est disponible sur naturalmchenrycounty.com/plan-your-visit/visitor-guide.