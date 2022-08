Natural Cycles s’associe à Oura Ring pour surveiller la température de l’application de contrôle des naissances

Ourafabricant d’un anneau de suivi de la santé, a annoncé un partenariat avec l’application de contrôle des naissances Natural Cycles pour utiliser son portable pour surveiller les changements de température corporelle.

Les utilisateurs pourront synchroniser les données de température enregistrées à partir de l’anneau Oura dans l’application Natural Cycles au lieu de prendre leur température manuellement chaque matin. Natural Cycles, qui a reçu L’autorisation FDA De Novo en 2018 utilise les données de température et les informations sur le cycle menstruel pour déterminer la fenêtre fertile d’un utilisateur et prévenir la grossesse.

La société suédoise a également a reçu le feu vert réglementaire l’année dernière pour utiliser des thermomètres tiers dans le cadre de son système de détermination de la fertilité. Le dépôt spécifiquement mentionné l’Anneau d’Oura.

“Nous avons travaillé activement pour offrir une expérience de mesure transparente à nos utilisateurs et nous avons été ravis lorsque nous avons reçu l’autorisation de la FDA d’utiliser l’anneau Oura avec notre algorithme”, a déclaré la cofondatrice et PDG de Natural Cycles, Elina Berglund Scherwitzl, dans un communiqué. “Nous sommes fiers de lancer officiellement ce partenariat et de travailler aux côtés d’une entreprise qui s’engage de la même manière à fournir des outils de santé avancés aux femmes à un moment où cela n’a jamais été aussi important. Avec l’aide des données d’Oura, Natural Cycles propulse l’avenir de contrôle des naissances.”

LA GRANDE TENDANCE

Berglund Scherwitzl, une ancienne physicienne des particules, a fondé Natural Cycles avec son mari en 2013. L’application a reçu un Marquage CE européen en 2017.

Cependant, l’entreprise a rencontré quelques accrocs peu de temps après sa certification européenne. En 2018, la Advertising Standards Authority du Royaume-Uni a découvert qu’une publicité sur Facebook décrivant Natural Cycles comme une “application contraceptive très précise” et une “alternative testée cliniquement aux méthodes de contrôle des naissances” était trompeuse après que l’agence eut reçu des plaintes. Natural Cycles a déclaré avoir supprimé l’annonce après environ quatre semaines de diffusion et avoir respecté la décision de l’ASA.

Il a également fait l’objet d’une enquête de l’Agence suédoise des produits médicaux après qu’un hôpital de Stockholm a découvert que 37 des 668 patientes cherchant à avorter en septembre et décembre 2017 avaient utilisé l’application pour le contrôle des naissances. L’agence déterminé plus tard le taux de grossesses non planifiées est en ligne avec l’efficacité rapportée du produit.

Pendant ce temps, Oura a lancé la dernière version de son portable, l’Oura Ring Generation 3, en octobre. Bien que la société n’ait pas publié de détails, elle a levé un financement “sursouscrit” plus tôt cette année qui a fait grimper sa valorisation à 2,55 milliards de dollars. Oura avait déjà obtenu 100 millions de dollars en financement de série C en mai 2021.

Clue propose également une application de contrôle des naissances, qui a reçu l’autorisation 510(k) de la FDA l’année dernière. Contrairement à l’application de Natural Cycles, elle n’utilise que les dates de début des règles pour déterminer la fertilité.