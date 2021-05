Nattu Kaka de Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah alias Ghanshyam Nayak dénonce les rumeurs et dit: «Je ne suis pas au chômage» | Actualités télévisées

New Delhi: l’acteur vétéran Ghanshyam Nayak, célèbre pour avoir joué Nattu Kaka sur Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah pendant des années a finalement rompu son silence sur la récente rumeur de stress financier. L’acteur principal a fustigé ces affirmations et a précisé qu’il n’était pas en pause de tournage.

Ghanshyam Nayak, alias Nattu Kaka, a déclaré au Times Of India: « Je ne comprends pas pourquoi les gens font passer une telle négativité? Je n’ai pas interrompu la série. Les circonstances sont telles que les acteurs principaux ne tournent pas en dehors du Maharashtra. Nous suivons la sécurité et c’est dans notre propre intérêt que les décideurs ont pris cette décision. Je ne suis pas au chômage, l’équipe s’occupe de nous. Et j’espère reprendre le tournage dès leur retour à Mumbai. «

Ajoutant plus, il a dit: « Je ne souffre d’aucune crise financière. Je profite de mon temps à la maison avec mes petits-enfants et mes enfants aident en fait les personnes qui ont besoin d’aide. Je ne suis ni au chômage ni souffrant de problèmes financiers. . «

L’acteur de 77 ans a principalement travaillé dans plusieurs films gujarati, films en hindi et émissions de télévision. En outre, il a également participé à pas moins de 100 pièces de théâtre gujarati.

Certains de ses films hindi importants incluent Masoom, Tirangaa, Aashik Awara, Aankhen, China Gate, Hum Dil De Chuke Sanam et Tere Naam entre autres.