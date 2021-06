Nattu Kaka, alias Ghanshyam Nayak, de Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah, atteint d’un cancer, des nœuds trouvés dans le cou | Nouvelles télévisées

New Delhi : L’acteur vétéran hindi et gujarati Ghanshyam Nayak, mieux connu sous le nom de Nattu Kaka de Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah, a reçu un diagnostic de cancer. Le traitement a commencé l’année dernière et il suit des séances de chimiothérapie.

Il a subi une intervention chirurgicale pour les nœuds de son cou il y a quelques mois et subit maintenant une chimiothérapie pour la même chose. Ghanshyam Nayak alias Nattu Kaka a repris son traitement après qu’un test ait révélé de nouveaux nœuds dans son cou.

Vikas, le fils de Ghanshyam Nayak a déclaré à Dainik Bhaskar dans une interview : « En avril, nous avons fait une tomographie par émission de positons de son cou, dans laquelle encore quelques taches ont été trouvées. Il n’a ressenti aucune gêne ni douleur. risque, à cause de cela, nous avons recommencé ses séances de chimiothérapie. Ce traitement est effectué par le même hôpital et le même médecin dont il était plus tôt. Papa va très bien, juste une fois par mois, nous l’emmenons à l’hôpital pour la séance. un PET scan refait le mois prochain. J’espère que ces taches ont disparu. «

L’acteur a déclaré à la publication: « Je me sens bien mais oui, le traitement a également recommencé. Actuellement, la séance de chimiothérapie est en cours. Après presque quatre mois, j’ai tourné une scène spéciale à Daman la semaine dernière et croyez-moi, j’en ai eu beaucoup d’amusement là-bas. Selon le scénario actuel, Natukaka est dans son village et de là, il appelle Jethalal. Je suis allé au Gujarat pendant une journée juste pour tourner cette séquence d’appel. L’épisode un sera diffusé dans deux jours. D’accord. maintenant j’attends de commencer à tourner à Mumbai, je suis très positif. »

Plus tôt, des rumeurs selon lesquelles il souffrait d’une crise financière avaient fait surface. Ignorant la nouvelle, l’acteur vétéran a déclaré au Times Of India : « Je ne souffre d’aucune crise financière. Je profite de mon temps à la maison avec mes petits-enfants et mes enfants aident en fait des personnes qui ont besoin d’aide. Je ne suis pas non plus au chômage. ni souffrir d’aucun problème financier. »

L’acteur de 77 ans a principalement travaillé dans plusieurs films en gujarati, films en hindi et émissions de télévision. En outre, il a également participé à pas moins de 100 pièces de théâtre gujarati.

Certains de ses films hindis de premier plan incluent Masoom, Tirangaa, Aashik Awara, Aankhen, China Gate, Hum Dil De Chuke Sanam et Tere Naam, entre autres.

Voilà, je lui souhaite un prompt rétablissement !