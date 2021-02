Natti Natasha révèle qu’elle est enceinte sur scène au Premio Lo Nuestro 2021

Natti NatashaLa révélation de la grossesse en est une pour les livres.

Au Premio Lo Nuestro 2021, une Natti visiblement enceinte est montée sur scène pour interpréter sa chanson à succès « Antes Que Salga El Sol » avec Prince Royce. L’artiste, vêtue d’une superbe combinaison blanche, berçait son ventre en chantant.

Le prince Royce a conclu leur performance en félicitant la future maman.

Quelques instants après la révélation, People en Espanol a publié des photos à couper le souffle de la pop star, qui a dit au magazine qu’elle et son fiancé, directeur musical Rafael Pina, sentait que c’était le bon moment pour essayer d’avoir un bébé. Elle a expliqué en espagnol: « J’ai parlé avec mon partenaire Rafael [and told him]: « Les années continuent de passer, je sais que le travail est très important … mais en ce moment le [biological] l’horloge ne s’arrête pas. ‘ »

En raison d’une intervention chirurgicale antérieure nécessitant le retrait d’une trompe de Fallope, Natti a subi un traitement de FIV.