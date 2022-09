N’attendez pas un projet de loi sur la sécurité en ligne… protégez dès maintenant les enfants des sites qui ont « aidé à tuer » Molly Russell

IL ne fait aucun doute qu’être parent est devenu beaucoup plus difficile avec l’avènement des médias sociaux.

J’avais l’habitude de m’inquiéter que mon fils fume derrière le local à vélos ou que ma fille remonte sa jupe d’école.

Mais l’arrivée des réseaux sociaux a tout changé pour les parents, et il est presque impossible de savoir comment protéger nos enfants.

Des rapports sans fin prouvent que les médias sociaux peuvent affecter négativement les adolescents, qu’il s’agisse de les distraire, de perturber leur sommeil ou de les exposer à l’intimidation, à la pression des pairs, à la propagation de rumeurs et à des visions irréalistes de la vie et du corps des autres.

Tout cela conduit à une faible estime de soi et à de l’anxiété.

La plupart des parents que je connais se demandent s’il existe un moyen d’utiliser ces sites en toute sécurité, en particulier après que les détails de l’enquête longtemps retardée de Molly Russell sont apparus cette semaine.

Avant que la jeune fille de 14 ans ne se suicide en 2017, elle avait consulté plusieurs messages en ligne liés à la dépression, à l’automutilation et au suicide.

Son père, Ian Russell, qui est devenu un vaillant militant pour la sécurité sur Internet, ne doute pas du rôle que ceux-ci ont joué dans sa fin de vie.

Il a précédemment accusé Instagram – propriété de Meta, anciennement connu sous le nom de Facebook – d’avoir « aidé à tuer » sa fille, six jours avant son 15e anniversaire.

Cette semaine, lors de son enquête, Ian – qui a rendu hommage à sa fille «positive, heureuse et brillante» – a décrit comment il avait découvert du contenu en ligne «choquant» auquel Molly avait accès avant de se suicider, notamment sur Instagram et Pinterest.

Molly a interagi avec des images d’automutilation, de lames de rasoir et bien pire. Tout terrible, et totalement inutile.

Plus Molly « aimait » les publications sur les réseaux sociaux qui normalisaient, glamourisaient et même glorifiaient les comportements dangereux, plus elle serait automatiquement alimentée de telles publications via les algorithmes des plateformes, a déclaré son père à l’audience.

C’est choquant et totalement irresponsable.

La mort inutile de Molly est insupportable et déplorable. Tout aussi choquant et affreux est le fait que l’enquête de Molly aurait dû être portée devant les tribunaux en 2019-20.

Mais alors que Pinterest a pleinement coopéré, Meta a fait diverses excuses boiteuses pour expliquer pourquoi il ne pouvait pas fournir d’informations lorsqu’on le lui demandait, ce qui a contribué à un retard scandaleux de trois ans.

Les dirigeants de Meta ont également tenté de témoigner à distance, ce qu’Oliver Sanders QC, avocat de la famille Russell, a qualifié à juste titre de “irrespectueux envers la famille et irrespectueux envers le tribunal”.

Une nouvelle ère de responsabilité

Cela indique le manque de respect et le mépris que les entreprises de médias sociaux semblent avoir pour leurs utilisateurs.

Les entreprises de médias sociaux n’ont pas encore fait assez pour empêcher les jeunes utilisateurs d’accéder à des contenus préjudiciables.

Il y a de l’espoir, sous la forme du projet de loi sur la sécurité en ligne, qui a été présenté au Parlement en mars et qui, espérons-le, deviendra loi.

Cela inaugurera une nouvelle ère de responsabilité en ligne.

Il doit protéger les enfants des contenus préjudiciables, tels que la pornographie, et limiter l’exposition aux contenus illégaux.

Cela nécessitera des plateformes de médias sociaux, des moteurs de recherche et d’autres applications et sites Web permettant aux gens de partager du contenu, de protéger les enfants et de lutter contre les activités illégales.

Le gouvernement apporte des modifications au projet de loi, notamment en veillant à ce que les entreprises s’attaquent au contenu et aux activités criminelles les plus préjudiciables avec une plus grande urgence.

La secrétaire à la Culture, Michelle Donelan, nous a assuré que le nouveau régime au No10 ne changera aucune des mesures proposées visant à protéger les enfants, ce qui est clairement la chose la plus importante.

Puisque nous ne pouvons pas compter sur les entreprises de médias sociaux pour modérer leur production, que peuvent faire les parents en attendant ?

Ils doivent se renseigner sur les médias sociaux, Internet, les contrôles parentaux, les réseaux privés virtuels et le dark web. Ils doivent également savoir ce que font leurs enfants en ligne.

Il est impossible pour la plupart d’entre nous de se mettre à la place des parents de Molly.

Après avoir perdu leur fille de cette manière et avoir senti que certains médias sociaux avaient un rôle important à jouer, attendre si longtemps l’enquête a dû être une agonie.

Ils ont perdu leur fille bien-aimée et Ian est héroïque dans sa campagne pour des changements pour sauver les enfants des autres.

Nous lui devons une dette de remerciement pour cela.

Grand départ du roi

Le roi Charles III de Grande-Bretagne prononce un discours lors de sa rencontre avec des chefs religieux lors d’une réception au palais de Buckingham à Londres le 16 septembre 2022, à la suite du décès de la reine Elizabeth II de Grande-Bretagne le 8 septembre. – La reine Elizabeth II restera en état jusqu’à 05h30 GMT le 19 septembre, quelques heures avant elle […] Crédit : AFP

L’informatique doit être l’un des apprentissages les plus longs de l’histoire. A 73 ans, Charles est enfin roi.

Mais dès qu’il a le travail qu’il a attendu toute sa vie, il est choisi comme « grand-père de la nation ».

Il est passé du statut de fils princier et héritier de grand-père du jour au lendemain.

La vie vient vite à vous.

Je ne peux pas imaginer qu’il aime la nouvelle étiquette, qui a une nuance si bénigne et passive.

D’un autre côté, il a maintenant l’âge que la plupart d’entre nous espèrent ralentir et profiter de la vie de grand-parent.

Cela dit, il a parcouru des kilomètres vêtu d’un uniforme lourd pour les funérailles de la reine, il est donc clairement en assez bonne forme.

Charles a dit qu’il savait que le moment était venu pour lui de garder ses points de vue et ses opinions plus pour lui.

Il a raison de viser une autorité tranquille.

En ce qui me concerne, jusqu’ici tout va bien. La reine est impossible à remplacer, donc mon conseil serait de ne pas trop en faire.

Ce que je pense que nous espérons tous de notre roi, c’est un sens calme du but, des valeurs et de l’intégrité.

La reine a ajouté tellement de valeur à notre nation et a fait en sorte que le pays se sente bien. Pour faire simple, nous lui avons fait confiance.

Il n’y a pas eu d’interviews, pas de diffusion de linge sale.

Nous pensions, à juste titre, que quoi qu’elle fasse, elle avait à cœur les meilleurs intérêts du pays.

Si le roi Charles peut réaliser la même chose, il a les meilleures chances d’unir véritablement la nation.

Signe pour sourire LA nouvelle princesse de Galles a déclaré cette semaine qu’elle pensait que la reine “nous regardait de haut” lorsque cinq arcs-en-ciel sont apparus dans le ciel au-dessus de Balmoral. Cette même pensée m’a traversé l’esprit lorsqu’il y a eu un magnifique double arc-en-ciel à Londres au moment où la mort de la reine a été annoncée. Il est difficile de ne pas céder à la tentation d’y voir un message de sa part de regarder du bon côté – et de savoir que nous sourirons tous à nouveau.

Harry Row est si triste

Harry est furieux que le nouveau roi ait déclaré qu’il n’était “pas approprié” que sa femme rejoigne la famille à Balmoral le jour du décès de la reine Crédit : PA

On nous dit que le prince Harry est furieux contre son père pour avoir interdit à Meghan de rejoindre la famille royale en deuil le jour du décès de la reine.

Le duc de Sussex aurait voulu que sa femme le rejoigne alors qu’un groupe royal se rendait à Balmoral pour dire ses derniers adieux à la reine le 8 septembre.

Apparemment, le nouveau roi de Grande-Bretagne a téléphoné à son plus jeune fils et lui a dit qu’il n’était «pas approprié» que sa femme soit là.

En conséquence, Harry a snobé le dîner avec le roi Charles III et son frère le prince de Galles au domaine écossais.

Tout cela – si c’est vrai – ressemble à un gâchis toxique.

L’idée qu’ils pourraient tous être au même endroit alors que la femme la plus importante de leur vie vient de mourir, et ne pas dîner ensemble, met vraiment en lumière à quel point leurs relations sont devenues un gâchis impénétrable.

Quelle tristesse.

Toutes les notes pour la pose du pantalon de Kate

Kate Beckinsale a attribué une apparence absolument magnifique dans une récente photo de bikini à rien d’autre qu’à un gros pantalon.

SI seulement cette tactique avait aussi bien fonctionné pour Bridget Jones. . .

Après avoir pris un selfie, Kate a écrit: “Une culotte à couverture complète est remarquablement utile.”

Je veux dire, je suis sûr qu’une couverture complète aide – eh bien, cela m’aiderait certainement – ​​mais le physique fabuleux de Kate a sûrement plus à voir avec le fait qu’elle s’entraîne six heures par semaine.

La vérité est que vous obtenez ce que vous avez mis.

Et elle a l’air magnifique. Bon pour elle.

Dites-nous le secret de beauté

A 68 ans, Christine Brinkley paraît au moins 30 ans plus jeune Crédit : Getty Images – Getty

JUST comment Christie Brinkley fait-elle?

A 68 ans, elle paraît au moins 30 ans plus jeune.

Elle a décidé de nous révéler son secret dans une publication Instagram, révélant les quatre façons dont elle garde son apparence jeune.

Apparemment, tout se résume au sommeil, à l’alimentation, à l’hydratation et à la protection de la peau.

Elle a partagé ses produits de beauté préférés et parlé de la routine anti-âge qu’elle suit religieusement.

Elle a écrit : « C’est ce que vous faites TOUS LES JOURS qui déterminera votre apparence et votre sensation de santé et de vitalité.

“Dormez bien, mangez un régime bio arc-en-ciel, restez hydraté et protégez et prenez soin de votre peau 24 heures sur 24.”

J’aimerais vraiment croire que c’est vrai. Si seulement il y avait une crème qui rasait 30 ans.

Alors allez, Christie, dis-nous ce qui se cache vraiment derrière ton look impeccable.