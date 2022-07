N’attendez pas trop de vos partenaires, conseille l’ex-petit ami de Sushmita Sen, Rohman Shawl

Après que l’homme d’affaires Lalit Man a confirmé sa relation avec Sushmita Sen, les fans ont parlé de l’ex-petit ami de l’ancienne Miss Univers, Rohman Shawl. Récemment, Rohman a interagi avec ses fans et leur a donné des conseils relationnels.

Il est allé sur Instagram et a posté une vidéo dans laquelle on peut l’entendre dire : « Yaar mai na #RohmanAsking ke kuch jawab padh raha tha. Ye sab pyaar me itne dukhi kyu hai. Bohot jyada attend karte ho yaar tum log apne partenaire se. Kyu ? Je veux dire que votre partenaire a tellement de choses à faire par lui-même qu’il a sa vie. Ne comptez pas trop sur eux. Apne aap ko khud khud rehna sikho na. Il suffit de savoir se compléter et ensuite de chercher un partenaire.





Il a ajouté : « Ne trouvez pas quelqu’un qui puisse vous compléter car cela ne sera jamais vrai. Aap samajh rahe ho ? Je ne connais pas ce concept de ‘quelqu’un me complétera’. Personne ne peut vous compléter, mais vous l’homme. C’est très facile. Arrêtez de vous faire ça et arrêtez de rendre l’autre malheureux. Kisine theka nahi liya hai yaar tumhe khush rakhne ka. Tumne salut liya hai aur tumhare salut bas ki hai et personne ne peut te rendre heureux. Khush raho.

Plus tôt, Rohman a partagé une note sur son histoire, qui disait : “Kisi par hasne se agar tumhein sukoon mil jaaye to Hass lena !! Kyunki pareshan wo nahi, tum ho !! #SpreadLoveNotHate”. pour se moquer de son ex-petite amie sur les réseaux sociaux. L’acteur n ° 1 de Biwi fait actuellement face à de nombreuses réactions négatives sur les réseaux sociaux, en raison de son écart d’âge de 10 ans avec son petit ami, le fondateur de l’IPL, Lalit Modi.

Pour les non-initiés, Sushmita a commencé à sortir avec le mannequin Rohman Shawl, qu’elle a rencontré sur Instagram en 2018. Le couple a annoncé leur séparation l’année dernière. Lalit Modi a annoncé sur les réseaux sociaux qu’il était en couple avec l’acteur “Main Hoon Naa” jeudi soir. Suite à cela, les réseaux sociaux ont été inondés de réactions et de trolls. Les gens attendaient que Sushmita donne une confirmation.

Rejetant toutes les rumeurs de mariage avec Modi, l’actrice de ‘Sirf Tum’ a récemment partagé une photo sur son compte Instagram, à laquelle elle a sous-titré, “PAS MARRIÉ… PAS D’ANNEAUX… Inconditionnellement entouré d’amour !”.