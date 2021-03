Aujourd’hui, OnePlus a finalement levé le voile sur le peu de secret qui restait de la série OnePlus 9: les 9, 9 Pro et 9R.

Si vous avez suivi les fuites de OnePlus 9 jusqu’à présent, vous saurez que le 9R est un nouveau modèle moins cher – à un moment donné, selon la rumeur, il s’appellerait le 9 Lite. Avec le prix des modèles phares de OnePlus qui grimpe lentement, cela a peut-être attiré votre attention, mais à moins que vous ne viviez en Inde, vous devriez revoir vos attentes à la baisse.

En effet, pour l’instant au moins – et probablement pour toujours – le OnePlus 9R est exclusif à l’Inde.

Le 9R est alimenté par le Snapdragon 870, plutôt que par le chipset 888 plus puissant des 9 et 9 Pro, mais vous obtenez toujours la 5G et il devrait fournir beaucoup de puissance pour les jeux – ce qui parle du marché visé du téléphone.

Il n’y a pas trop d’autres compromis faits ici, de manière impressionnante. L’écran OLED de 6,5 pouces, 120 Hz n’est pas trop éloigné du panneau du OnePlus 9. Vous obtenez la même quantité de RAM et de stockage, la même batterie de 4500 mAh et la même charge de 65 W – mais pas d’option sans fil ici.

Vous obtenez toujours un appareil photo principal de 48Mp, et bien que les spécifications de l’appareil photo aient chuté de manière plus subtile dans tous les domaines, l’appareil photo de OnePlus n’a jamais été sa force de toute façon – et ne l’est toujours pas, même avec l’aide d’Hasselblad, si vous utilisez notre OnePlus 9 et 9 avis Pro.







Le 9R ressemble même aux 9 et 9 Pro, a toujours un dos en verre et est en fait un peu plus petit, plus fin et plus léger que les autres téléphones de la série 9.

Les produits phares de la société étant désormais les plus chers qu’ils aient jamais été – le 9 commence à 629 £ / 729 $, le 9 Pro démarrant à 829 £ / 1069 $ – il y a de la place dans la gamme pour un modèle moins cher, c’est donc dommage que le 9R ne parvient pas au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Europe. En Inde, c’est 10000 ₹ moins cher que le 9 standard, soit à peu près l’équivalent d’une économie de 100 £ / 100 $.

Si vous avez envie d’un OnePlus pour moins cher, pour l’instant, vous feriez mieux de regarder le OnePlus 8T ou Nord de l’année dernière – ou d’attendre le Nord 2 tant attendu cet été.