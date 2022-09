N’attendez pas le creux du marché, achetez maintenant, dit David Rubenstein

Les investisseurs qui cherchent à conclure des accords et à se positionner pour une croissance à long terme devraient agir maintenant au lieu d’attendre que les actions atteignent leur plus bas, a déclaré David Rubenstein mercredi.

“Les gens ne devraient pas avoir peur d’entrer et d’acheter des choses maintenant”, a déclaré le co-fondateur du groupe Carlyle lors du sommet Delivering Alpha Investor de CNBC à New York. “Les grandes fortunes dans le monde de l’investissement se font souvent en achetant des choses à rabais.”

Au cours de la dernière décennie, il n’y a pas eu beaucoup de décotes, le marché boursier américain étant dans un cycle haussier. Maintenant, cependant, les actions sont tombées dans un marché baissier et sont restées volatiles, ce qui signifie que de nombreux noms se négocient avec une décote relative, a déclaré Rubenstein. Le S&P 500 est en baisse de plus de 15 % depuis le début de l’année jusqu’à la clôture de mardi et de plus de 23 % par rapport au record établi en janvier.

Rubenstein voit une bonne valeur dans les actions maintenant et se poursuivra au cours des six prochains mois – à peu près le temps qu’il pense qu’il faudra pour que les hausses de taux de la Réserve fédérale et les politiques du Congrès commencent à faire baisser l’inflation.

Il a également noté que les investisseurs devraient commencer à acheter maintenant plutôt que d’essayer de chronométrer le creux du marché.

“C’est une course de dupes de trouver le bas du marché ou le haut du marché”, a-t-il déclaré. “Essayer d’attendre jusqu’au fond absolu est probablement une erreur, à mon avis.”

Rubenstein a déclaré que le marché est beaucoup plus proche du bas aujourd’hui que du haut. Il ne voit pas les actions chuter encore de 50 % ou 25 % par rapport aux niveaux actuels.

Mais tout le monde n’est pas aussi optimiste que Rubenstein à propos des actions aujourd’hui. Paula Volent, vice-présidente et directrice des investissements de l’Université Rockefeller, a déclaré lors de l’événement de mercredi que l’environnement macroéconomique est “très effrayant pour moi”, soulignant les problèmes liés à la Russie et à la Chine.

Elle a noté que son allocation en espèces est maintenant la plus élevée qu’elle ait été à tout moment de sa carrière.

Néanmoins, pour les investisseurs qui souhaitent profiter du marché, elle recommande une gestion active. “Il faut trouver des actifs [management] et vous devez aller dans des domaines thématiques où vous pouvez générer des retours », a déclaré Volent.