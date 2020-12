WASHINGTON: Le directeur général des Nationals de Washington, Mike Rizzo, a déclaré que l’équipe n’excluait pas une réunion avec Ryan Zimmerman après avoir acquis le cogneur Josh Bell pour jouer au premier but cette semaine.

Les Nationals ont acquis Bell, un All-Star 2019, des Pirates de Pittsburgh jeudi pour deux prospects, et Bell a été présenté aux journalistes de Washington lors d’un appel vidéo samedi.

Rizzo a félicité Bell pour son talent et son maquillage, affirmant que le joueur de 28 ans illustre tout ce que l’on essayait de faire ici à Washington. Bell a frappé .277 avec 37 circuits et 116 points produits, mais a lutté tout au long de la saison 2020 raccourcie par la pandémie.

Cela remplit une grande partie de notre liste de souhaits en obtenant cette chauve-souris de milieu de gamme, a déclaré Rizzo.

Cela laisse également la porte ouverte au retour de Zimmerman après que le joueur de 36 ans ait choisi de ne pas participer à la saison 2020 en raison de préoccupations concernant la sécurité de sa famille au milieu de la pandémie. Il a déclaré au Washington Post ce mois-ci qu’il aimerait revenir en 2021 pour une 16e saison de grande ligue – les 15 précédents ont tous été avec les Nationals.

Le joueur de premier but qui frappe à droite a frappé .257 avec six circuits pour les champions de la Série mondiale 2019

L’acquisition de Josh Bell ne va pas nous empêcher de rechercher un bon frappeur droitier qui sort du banc ou joue plusieurs positions, a déclaré Rizzo.

Nous n’avons toujours pas exclu une réunion de Zim, a-t-il ajouté. Cet ensemble de compétences fait toujours partie de notre liste.

Bell a déclaré qu’il n’était guère dérangé d’être échangé la veille de Noël. Il a reçu un appel du directeur général des Pirates, Ben Cherington, alors qu’il travaillait avec son père, et après que l’accord soit rendu public, le flot de félicitations de ses amis et de sa famille pour son passage à un candidat a donné aux vacances encore plus une atmosphère festive.

Beaucoup de sourires, dit Bell.

