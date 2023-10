L’Océan numérique est une initiative pionnière visant à améliorer la connaissance de la situation maritime de l’OTAN, des fonds marins jusqu’à l’espace, grâce à l’exploitation de technologies émergentes et de rupture. L’industrie joue un rôle clé dans cet effort. Le Symposium de l’industrie de l’océan numérique, qui se tiendra les 16 et 17 avril 2024 au siège de l’OTAN à Bruxelles, sera un événement unique qui rassemblera les parties prenantes de l’OTAN et les représentants de l’industrie pour comprendre comment l’industrie peut soutenir au mieux l’océan numérique de l’OTAN grâce à la technologie.

L’océan numérique reliera la multitude d’efforts connexes en cours vers une vision commune : améliorer la connaissance de la situation maritime en développant et en coordonnant des capacités persistantes, agiles et adaptatives qui concentrent la détection sous, sur et au-dessus de la mer, puis exploitent les données à la vitesse nécessaire pour accroître la capacité cognitive des opérateurs et des décideurs dans tous les domaines.

Dans ce symposium, nous nous intéressons aux technologies telles que le big data (exploitation), les applications IA/ML, les capteurs, systèmes et plateformes, l’imagerie spatiale, les réseaux et systèmes de communication, et toute autre technologie qui pourrait contribuer au MSA des fonds marins à l’espace.

Les partenaires industriels intéressés se verront proposer 4 problèmes opérationnels clés et seront invités à préparer un mémoire expliquant comment leur produit contribue à résoudre un ou plusieurs de ces problèmes.

Si vous êtes intéressé, veuillez envoyer un e-mail à NATO-[email protected] pour obtenir un formulaire d’inscription.