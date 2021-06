Natixis sur la pénurie mondiale de puces et la guerre technologique américano-chinoise

La pénurie mondiale de puces cause des problèmes à de nombreuses industries et ne montre aucun signe de ralentissement, mais ne vous attendez pas à ce que les prix de tous les types de puces augmentent, a déclaré l’économiste en chef Asie-Pacifique de la société de recherche Natixis.

En d’autres termes, a déclaré Garcia-Herrero sur « Squawk Box Asia », il y aura une segmentation des prix.

« Les puces bas de gamme auront très probablement des prix en chute libre … Mais pour les meilleures – celles qui sont vraiment pertinentes pour la 5G et les véhicules électriques – nous voulons. Elles auront donc des conséquences inflationnistes », a-t-elle déclaré.

La pénurie actuelle était en partie due au stockage des entreprises alors que la pandémie balayait le monde et que les craintes d’approvisionnement augmentaient.

Mais la géopolitique joue aussi un rôle.

Au milieu de la course technologique entre les deux géants, les États-Unis ont imposé l’année dernière des restrictions au plus grand fabricant de puces chinois Semiconductor Manufacturing International Corporation, l’empêchant d’obtenir des équipements de fabrication de pointe et rendant plus difficile la vente de ses produits finis à des entreprises ayant des liens avec les États-Unis.

En conséquence, certaines entreprises ont décidé de stocker des puces essentielles avant ces restrictions.

Garcia-Herrero a déclaré que ces risques géopolitiques ne disparaîtraient pas. Le gouvernement américain et le secteur technologique ont tous deux fait pression pour augmenter les capacités de fabrication de semi-conducteurs du pays afin de se protéger contre ce risque. Alors que certaines entreprises américaines conçoivent leurs propres puces, actuellement la grande majorité des puces mondiales sont fabriquées à Taïwan, en Corée du Sud et en Chine.

« C’est le problème qui s’ajoute aux complications de l’inflation – que la partie la plus précieuse de la chaîne d’approvisionnement aux États-Unis va faire face à de nombreux risques géopolitiques … et cela ne va pas changer », a-t-elle déclaré.