Native News Weekly (8 septembre 2024) : Brèves sur DC

WASHINGTON — En plus des articles déjà couverts par Native News Online, voici un tour d’horizon d’autres nouvelles publiées depuis Washington, DC qui ont récemment eu un impact sur le pays indien.

L’administration Biden-Harris annonce 3,48 millions de dollars pour aider les tribus à renforcer leurs capacités de protection environnementale

L’Agence américaine de protection de l’environnement a annoncé la disponibilité d’environ 3,48 millions de dollars pour deux accords de coopération de cinq ans visant à renforcer la capacité des gouvernements tribaux à restaurer les terres pour une utilisation productive et des communautés saines, à réduire les déchets, à prévenir la contamination de l’environnement et à se préparer et à répondre aux urgences environnementales dans les pays indiens.

« Ces accords de coopération permettront aux tribus de se réunir pour partager leur expérience et leur expertise dans la gestion des problèmes de nettoyage des terres et d’intervention d’urgence », a déclaré Clifford Villa, administrateur adjoint adjoint de l’EPA pour le Bureau de gestion des terres et des urgences. « Nous construisons les partenariats et les capacités qui profiteront aux tribus pour les années à venir alors que nous travaillons collectivement à revitaliser les communautés tribales et à protéger l’environnement. »

Par le biais de l’avis d’opportunité de financement (NOFO), l’EPA prévoit d’attribuer deux accords de coopération à un seul bénéficiaire. Le bénéficiaire fournira une formation, une assistance technique, des recherches et des outils au personnel environnemental tribal pour renforcer les capacités en matière de gestion des déchets, de nettoyage, de prévention de la pollution et de programmes d’intervention d’urgence dans les territoires indiens.

Biden nomme un citoyen de Pueblo of Acoma à la Commission du centenaire de la Route 66

Le président Joe Biden a nommé vendredi Charles P. Riley (Pueblo d’Acoma) à la Commission du 66e centenaire.

Riley a fait carrière dans le service public. Il a servi le Pueblo d’Acoma en tant que membre du conseil tribal pendant 13 ans et en tant que shérif tribal pendant un an. Riley est titulaire d’une licence en génie civil de l’Université du Nouveau-Mexique et a travaillé pour des sociétés privées d’ingénierie et d’arpentage pendant 10 ans, avant de rejoindre le Bureau des affaires indiennes. Au Bureau des affaires indiennes, il a occupé les postes d’ingénieur routier régional, d’ingénieur désigné et de surintendant de l’agence Mescalero. Riley a terminé sa carrière gouvernementale en travaillant pour le Bureau de l’éducation indienne.

Il a pris sa retraite de la fonction publique après 25 ans et travaille actuellement pour le Pueblo en tant que directeur du développement communautaire. En tant que directeur du développement communautaire, Riley supervise la planification, la conception et la construction de routes sur les terres du Pueblo d’Acoma. Son bureau a reçu des subventions pour planifier et concevoir 13 miles de routes et trois ponts. Son bureau aide actuellement d’autres départements à développer un nouveau centre de ressources éducatives et un complexe de centres pour personnes âgées. Les futurs projets du Pueblo comprennent un système de sentiers pédestres/cyclables à l’échelle de la réserve et la désignation d’une route panoramique tribale qui mènera au village historique d’Acoma connu sous le nom de « Sky City », qui commencera et se terminera sur l’historique Route 66.

Le HHS annonce une consultation tribale sur les projets de politiques actualisées d’accès aux données tribales et TEC

Le ministère américain de la Santé et des Services sociaux (HHS), par l’intermédiaire du Bureau du secrétaire adjoint, lance une consultation tribale sur deux nouveaux projets de politiques : (1) la Politique d’accès aux données tribales du HHSet (2) le Politique d’accès aux données du Centre d’épidémiologie tribale du HHS (TEC) Les documents révisés reflètent les commentaires reçus des dirigeants tribaux lors de consultations préalables, ainsi que des experts du groupe de travail interne du HHS. Nous vous demandons de bien vouloir examiner les projets de politiques ci-joints pour offrir vos commentaires et recommandations afin de contribuer à la préparation des politiques finales. Les commentaires sont les bienvenus sur tous les aspects des projets. Veuillez consulter ce lien Lettre au chef de tribu pour plus de détails.

Le HHS vous invite à apporter votre contribution et vos commentaires sur les projets de politiques par l’une ou les deux méthodes suivantes :

Consultation virtuelle

Date: 1er octobre 2024

Temps: 15h00 – 17h00 HNE

Inscription à ZoomGov :

https://hhsgov.zoomgov.com/réunion/inscription/vJIsde2grj8uGGIprr2dP29JGZRIFRw3MWc

Commentaire écrit

Veuillez envoyer vos commentaires avant le 31 octobre 2024, via l’une des méthodes suivantes :

• E-mail: [email protected]

• Objet : (veuillez soumettre vos commentaires sur chaque projet séparément)

o Politique d’accès aux données tribales du HHS

o Politique d’accès aux données du HHS TEC

• Courrier postal :

Bertha Alisia Guerrero, réalisatrice

Bureau des affaires intergouvernementales et extérieures

200, avenue de l’Indépendance Sud-Ouest

Arrêt du courrier : 620E

WashingtonDC 20201

Le HHS est également heureux d’annoncer que son nouveau site Web d’accès aux données tribales est désormais en ligne à l’adresse https://cdo.hhs.gov/s/tribal-données. Nous vous encourageons à ajouter ce lien à vos favoris et à le consulter régulièrement pour connaître les mises à jour. Nous publierons ici les politiques définitives d’accès aux données du HHS Tribal and Tribal Epidemiology Center, les FAQ et les nouveaux documents spécifiques à la division dès qu’ils seront disponibles. Nous apprécions également vos commentaires lors de la consultation sur les informations ou fonctionnalités supplémentaires que vous aimeriez voir sur ce site.

Enceintes:

