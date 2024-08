Native News Weekly (25 août 2024) : Brèves sur DC

WASHINGTON — En plus des articles déjà couverts par Native News Online, voici un tour d’horizon d’autres nouvelles publiées depuis Washington, DC qui ont récemment eu un impact sur le pays indien.

Les Affaires indiennes annoncent une opportunité de subvention pour le tourisme tribal 1,4 million de dollars pour soutenir le tourisme tribal

Le Bureau du développement économique des Indiens a annoncé la disponibilité de 1,4 million de dollars pour le programme de subventions pour le tourisme tribal.

« La revitalisation des économies tribales et la promotion de l’autodétermination tribale sont essentielles pour aider les tribus à améliorer la qualité de vie dans leurs communautés », a déclaré le secrétaire adjoint aux Affaires indiennes Bryan Newland. « Notre programme de subventions pour le tourisme tribal soutient l’autodétermination économique des tribus en aidant les tribus à renforcer leur capacité à développer et à faire croître leur industrie touristique dans le cadre d’une stratégie globale de développement économique. »

Ne manquez jamais les plus grandes histoires et les dernières nouvelles d'Indian Country. Cliquez ici pour vous inscrire et recevoir nos reportages directement dans votre boîte de réception chaque matin de la semaine.

Les Affaires indiennes prévoient sélectionner 10 à 15 projets qui recevront chacun entre 75 000 $ et 150 000 $ sur deux ans. Les subventions visent à soutenir le renforcement des capacités des tribus à planifier, développer et gérer le tourisme et les infrastructures connexes afin de soutenir le développement économique et d’élever le niveau de vie de la communauté.

Les subventions sont autorisées en vertu de la loi sur le tourisme amérindien et l’amélioration de l’expérience des visiteurs, ou loi NATIVE.

Les propositions doivent être soumises avant 17 heures, heure de l’Est, le 25 octobre 2024. Les détails sur la façon de postuler sont disponibles à l’adresse suivante : https://www.bia.gov/service/subventions/ttgpLes questions concernant cette sollicitation peuvent être adressées à M. Dennis Wilson, spécialiste de la gestion des subventions de l’OIED-DED, au 505-917-3235 et par courrier électronique à DEDGrants@bia.gov.

Lettres de soutien nécessaires pour soutenir la législation sur les enfants et les familles autochtones

La National Indian Child Welfare Association (NICWA) exhorte les Amérindiens à contacter leurs représentants au Congrès pour soutenir la Loi visant à protéger les enfants américains en renforçant les familles (HR 9076). Cette législation bipartite est prête à être soumise au vote de la Chambre des représentants début septembre.

LETTRE EXEMPLE

Pour vous aider dans vos efforts de sensibilisation, le NICWA a élaboré un modèle de lettre que vous pouvez adapter et envoyer à votre représentant à la Chambre. Cette lettre souligne l’impact critique de la loi HR 9076 sur les enfants et les familles autochtones et exhorte les représentants et appelle à une action rapide des élus fédéraux. Votre voix peut contribuer à garantir l’adoption rapide de cette législation essentielle.

Vous pouvez trouver les coordonnées de votre représentant à congrès.gov.

Les établissements de santé peuvent utiliser le financement fédéral pour réduire les coûts de fonctionnement et améliorer la résilience

La loi sur la réduction de l’inflation prévoit des milliards de dollars qui peuvent aider les organismes de santé au service des tribus en améliorant la préparation aux situations d’urgence et en réduisant les dépenses de fonctionnement. Il est essentiel que les crédits d’impôt pour les énergies renouvelables sur site, les flottes de véhicules électriques et les ambulances, ainsi que les bornes de recharge soient éligibles à une « rémunération facultative », ce qui signifie que les gouvernements à but non lucratif et les gouvernements tribaux indiens peuvent recevoir un paiement égal à la valeur totale des crédits.

De nombreux programmes de subventions et de prêts créés par la Loi sur la réduction de l’inflation peuvent être utilisés pour les mêmes projets que les crédits d’impôt, sous réserve de certaines exigences et limitations. Par exemple, les prêts du Fonds de réduction des gaz à effet de serre peuvent soutenir la production d’électricité à petite échelle et les transports à zéro émission. Vous pouvez en apprendre davantage sur ces possibilités grâce aux ressources et aux webinaires du Ministère de la Santé et des Services sociaux Bureau du changement climatique et de l’équité en santéy compris des études de cas de prestataires qui ont tiré parti de ces opportunités.

Le Département accueille favorablement les demandes d’organisations souhaitant figurer dans une étude de cas ainsi que toute question à OCCHE@HHS.gov.

