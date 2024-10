Native News Weekly (13 octobre 2024) : DC Briefs

WASHINGTON — En plus des articles déjà couverts par Native News Online, voici un résumé d’autres nouvelles publiées depuis Washington, DC, qui ont récemment eu un impact sur le pays indien.

Introduction de la loi sur les semences amérindiennes

La représentante Norma J. Torres (Démocrate-CA), membre du Congressional Native American Caucus, et le représentant Doug LaMalfa (R-CA) ont présenté le Loi sur les semences amérindiennes. Une législation qui permettrait au ministère de l’Intérieur et des tribus indiennes d’établir un programme qui déterminerait et protégerait les semences traditionnelles amérindiennes.

« Le Native American Seed Act est conçu pour offrir aux communautés tribales de tout le pays la possibilité de protéger et de maintenir leurs pratiques agricoles traditionnelles. Son objectif est d’aider les initiatives tribales à préserver les semences traditionnelles et les méthodes agricoles vitales pour leur bien-être physique, culturel et spirituel. « , a déclaré la représentante Norma Torres. « Cette pratique englobe des méthodes de plantation conventionnelles, des rituels culinaires et des activités cérémonielles, qui non seulement favorisent la souveraineté alimentaire et la santé, mais sauvegardent également l’héritage incarné dans ces graines. Leurs caractéristiques inhérentes sont vitales pour l’épanouissement durable de la vie végétale pour les générations à venir et pour avoir créé un chemin permettant aux générations futures de perpétuer leur héritage et de laisser leur marque sur le monde. Je suis honoré de collaborer avec le membre du Congrès LaMalfa pour garantir que nous atteignons cet objectif grâce aux efforts bipartites.

« Le Pueblo de Tesuque remercie le représentant Torres d’avoir introduit la loi sur les semences amérindiennes de 2024. Cette législation nous aiderait dans nos efforts pour protéger et préserver nos semences traditionnelles et nos systèmes agricoles qui nous nourrissent physiquement, culturellement et spirituellement depuis des millénaires. Le gouverneur Milton Herrera, Pueblo de Tesuque, a déclaré. « Nos ancêtres ont développé une relation avec les plantes pour se nourrir et se soigner, ainsi que pour les utiliser dans les cérémonies et les prières, permettant ainsi à notre communauté et à notre culture de survivre ; et ce projet de loi contribuera à garantir que nos liens profonds avec ces centrales perdureront pour les générations futures. »

IHS et Le HUD organisera une consultation sur les besoins en infrastructures tribales

Service de santé indien (IHS) et le Département américain du logement et du développement urbain (HUD) sollicitent l’avis des tribus sur la manière dont les ressources fédérales pour le logement abordable, l’eau, et les infrastructures d’égouts peuvent être mieux fournies aux communautés tribales. La consultation fait progresser les objectifs du décret 14112 du président Biden, qui ordonne aux agences fédérales de travailler ensemble pour rationaliser les processus. et collaborer pour résoudre les problèmes. IHS et HUD pose des questions pour aider à faciliter la consultation dans ce domaine Lettre au cher chef tribal. Réponses écrites et des commentaires sur d’autres considérations liées au logement sont demandés par 9 novembre à [email protected] et [email protected] avec pour objet « Infrastructure liée au logement HUD/IHS pour les communautés tribales ».

Publie une note d’information sur les connaissances autochtones dans les programmes Head Start

Le bureau Head Start d’ACF a récemment publié des directives affirmant que les tribus peuvent concevoir et mettre en œuvre un programme Head Start et des outils d’évaluation centrés sur leur langue, leur culture, et traditions. Le statut Head Start exige qu’un programme soit ancré dans une recherche scientifiquement valable. Les lignes directrices affirment qu’en appliquant les connaissances autochtones au développement, à l’adaptation, et mettant en œuvre des programmes d’études, les bénéficiaires du programme AI/AN Head Start satisfont à l’exigence selon laquelle les programmes d’études sont basés sur la recherche et scientifiquement valable. Les directives assurent également aux tribus que l’OHS s’en remettra aux chefs tribaux pour évaluer leurs propres programmes. et évaluations et déterminer qu’ils sont scientifiquement valides sur la base de leurs propres connaissances autochtones. Vous pouvez lire l’intégralité de la note d’information sur le site d’ACF. Politique de bon départ et Règlements page web.

