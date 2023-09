Nationwide lance un compte à 8 % alors que la bataille pour l’épargne au Royaume-Uni s’intensifie

La concurrence entre les sociétés financières pour une part de l’épargne nationale s’intensifie, Nationwide lançant un compte payant un intérêt « leader du marché » de 8 %.

Une série de hausses des taux d’intérêt de la Banque d’Angleterre ont fait grimper les taux d’épargne dans tous les domaines, et de nombreux experts en attendent une autre jeudi.

Alors que certains comptes d’épargne faciles d’accès n’offrent encore qu’environ 1 % d’intérêt, le fournisseur de données financières Moneyfacts a déclaré qu’il était essentiel pour les épargnants de « laisser tomber et de changer » si leur fidélité n’était pas récompensée.

La nouvelle offre de Nationwide est un compte d’épargne régulier, disponible exclusivement pour ses clients en compte courant.

La société de construction tente également d’attirer de nouveaux clients en compte courant en offrant un paiement de 200 £ à toute personne qui y accède en utilisant le service de changement.

Le taux d’intérêt de 8 % dure un an et les clients peuvent économiser jusqu’à 200 £ par mois sur le compte géré en ligne, qui permet jusqu’à trois retraits au cours des 12 mois. Si quatre retraits ou plus sont effectués, le taux du compte tombera à 2,15 %.

Un nombre croissant de comptes d’épargne paient désormais des intérêts supérieurs à 6 %.

First Direct dispose d’un compte d’épargne régulier qui permet aux gens d’épargner entre 25 et 300 £ par mois et verse 7 %.

La banque d’épargne du gouvernement britannique, NS&I, a récemment défié ses concurrents en lançant de nouvelles émissions d’obligations de croissance garanties à taux fixe d’un an et d’obligations à revenu garanti payant un intérêt de 6,2 %.

Ces tarifs, accessibles aux clients nouveaux et existants, sont les plus élevés proposés sur ces comptes depuis leur première mise en vente en 2008. Cela signifie que, plusieurs semaines plus tard, NS&I occupe toujours la première place dans les tableaux des meilleurs achats d’épargne pour offres à taux fixe d’un an.

La hausse des taux d’intérêt semble avoir stimulé l’appétit des citoyens pour l’épargne.

NatWest a rapporté cette semaine que le nombre de ses clients ouvrant des comptes d’épargne à taux fixe avait « explosé ». Jusqu’à 17 fois plus de comptes d’épargne à taux fixe ont été ouverts par rapport au nombre souscrit au premier semestre 2019, a déclaré un porte-parole de la banque.

NatWest a augmenté le taux d’intérêt sur son compte à taux fixe sur un an à 5,56 %, passant à 5,6 % pour les soldes supérieurs à 100 000 £, et propose également un compte d’épargne régulier qui rapporte 6 %.

En réponse à l’annonce de Nationwide, Rachel Springall, experte financière chez Moneyfacts, a déclaré : « Les comptes d’épargne ordinaires fonctionnent différemment des comptes faciles d’accès, il est donc important que les clients lisent les critères du compte pour s’assurer qu’il leur convient. »

Sur le marché de manière plus générale, elle a déclaré : « Il y a eu une hausse positive des taux d’épargne dans l’ensemble, grâce à la concurrence et aux hausses consécutives des taux de base de la Banque d’Angleterre, mais tous les consommateurs n’en voient peut-être pas les bénéfices. En effet, moins d’un tiers du marché de l’épargne paie au-dessus du taux de base.