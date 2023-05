National Treasure remporte Preakness Stakes, refusant l’offre de Mage Triple Crown

Le trésor national de Bob Baffert a franchi la ligne d’arrivée en premier dans les Preakness Stakes samedi, mettant fin à l’offre Triple Crown de Mage au retour de l’entraîneur d’une suspension – et quelques heures seulement après qu’un autre de ses chevaux de 3 ans ait été euthanasié sur la piste.

Baffert s’est dirigé vers le cercle des vainqueurs le jour même où son poulain Havnameltdown s’est blessé mortellement à la jambe gauche lors d’une course undercard. Baffert a déclaré que lui et son équipe étaient sous le choc.

Ce fut un autre moment sombre pour un sport déjà sous le choc de la mort de sept chevaux à Churchill Downs en 10 jours avant le Derby du Kentucky.

Le vainqueur du Derby, Mage, a terminé troisième du Preakness. Sa défaite signifie qu’il n’y aura pas de vainqueur de la Triple Couronne pour une cinquième année consécutive.

Plus tôt dans la journée, Mage a été déclaré prêt à participer à la course après s’être cogné la tête dans sa stalle et avoir reçu quelques points de suture pour fermer une coupure au-dessus de son œil droit.

Copropriétaire et l’agent des stocks de sang Ramiro Restrepo a déclaré que le Vainqueur du derby du Kentucky s’est cogné la tête jeudi, provoquant une coupure superficielle et recevant des soins de la part de vétérinaires d’État. Restrepo a confirmé samedi dans un SMS à l’Associated Press que Mage avait repris l’entraînement sans aucune interruption.

Les vétérinaires ont examiné et autorisé Mage et les six autres chevaux Preakness à courir dans la course de 1,65 million de dollars plus tard samedi. Un dépistage accru avant la course est en place dans le Maryland, y compris l’inspection de chaque cheval dans les courses à plus gros enjeux par le Dr Dionne Benson, vétérinaire en chef du groupe Stronach.

First Mission, l’un des autres meilleurs prétendants à Preakness, a été rayé vendredi sur les conseils de vétérinaires qui s’inquiétaient de sa cheville arrière gauche. Cinq chevaux ont été rayés à l’approche du Derby il y a deux semaines, y compris la Forte préférée.

Revenez pour en savoir plus sur l’histoire en développement.

L’Associated Press a contribué à cette histoire.

