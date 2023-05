National Treasure remporte Preakness, quelques heures après l’euthanasie d’un autre cheval de Bob Baffert

Bob Baffert a retenu ses larmes et sa voix s’est brisée en essayant de jongler avec les sentiments d’un de ses chevaux remportant les Preakness Stakes et d’un autre euthanasié sur la même piste.

« Cette affaire, c’est des rebondissements, des hauts et des bas », a-t-il déclaré. « Gagner ceci – perdre ce cheval aujourd’hui a vraiment fait mal. … Ce fut une journée très émouvante. »

National Treasure a remporté le Preakness samedi lors du retour de Baffert sur la piste Triple Crown après une suspension, mais cela est arrivé quelques heures après qu’un autre poulain de 3 ans, Havnameltdown, ait été abattu en raison d’une blessure à la jambe gauche lors d’une course undercard. La victoire a mis fin à l’offre de Mage pour la Triple Couronne dans une scène conflictuelle similaire à celle de deux semaines plus tôt lorsqu’il avait remporté le Derby du Kentucky à la suite de la mort de sept chevaux en 10 jours à Churchill Downs.

National Treasure, le deuxième choix 5-2, a résisté à Blazing Sevens pour remporter la course de 1 3/16 milles et 1,65 million de dollars américains par une tête en 1: 55,12.

« Il s’est battu tout le long », a déclaré le jockey John Velazquez. « Il a livré un très bon combat. … C’est ce que font les champions. »

National Treasure a payé 7,80 $ pour gagner, 4 $ pour placer et 2,60 $ pour montrer. Blazing Sevens a payé 5 $ pour placer et 2,80 $ pour montrer.

Mage a terminé troisième après avoir été le favori 7-5, payant 2,40 $ pour se montrer. Sa défaite, causée par un rythme beaucoup plus lent que le Derby, signifie qu’il n’y aura pas de vainqueur de la Triple Couronne pour une cinquième année consécutive.

« J’ai suivi chaque étape du chemin, le vainqueur », a déclaré le mage jockey Javier Castellano. « Mais ces chevaux, avec du rythme, pas de vitesse dans la course, difficiles à attraper. »

Tout comme Castellano a remporté le Derby à son 16e essai, Velazquez a brisé une sécheresse de 0 pour 12 dans le Preakness.

« Cela fait un moment », a déclaré Velazquez. « Le succès que j’ai eu dans d’autres courses, ne pas avoir gagné celle-ci – ça manquait définitivement, si spécial de l’avoir. »

Baffert a eu une journée de montagnes russes, de retour à l’hippodrome de Pimlico après une suspension qui l’a empêché d’inscrire un cheval dans le Preakness l’année dernière. Le frisson des victoires de National Treasure dans le Preakness et Arabian Lion dans une course à enjeux précédente contrastait avec l’agonie de la mort de Havnameltdown.

Des barrières noires ont été calées sur le chemin de terre pendant que le cheval était abattu. Pendant tout ce temps, « California Love » de 2Pac a retenti des haut-parleurs sur le terrain lors de ce qui est censé être une célébration annuelle d’une journée des courses de pur-sang.

Havnameltdown, formé par Bob Baffert, est retiré de la piste après avoir été euthanasié lors de la sixième course avant la 148e édition des Preakness Stakes à Baltimore, dans le Maryland, samedi. (Rob Carr/Getty Images)

Le soir, Baffert a été célébré pour avoir remporté le Preakness pour une huitième fois record, brisant une égalité avec l’entraîneur du XIXe siècle R. Wyndham Walden. En 2018, Baffert a égalé Walden avec sept victoires à la course de Baltimore avec Justify, qui est devenu le 13e vainqueur de la triple couronne du sport – et le deuxième de Baffert, après que American Pharoah ait mis fin à une longue sécheresse pour le sport en 2015.

Il s’agissait du premier Preakness de Baffert en deux ans en raison d’une interdiction résultant de l’échec du test de dépistage de drogue du vainqueur du Kentucky Derby 2021, Medina Spirit, qui a conduit à une disqualification dans cette course. Medina Spirit était le dernier cheval Preakness de Baffert, terminant troisième.

Baffert n’est arrivé à Baltimore que jeudi cette semaine, cherchant à garder un profil plus bas que d’habitude compte tenu des questions qui l’ont harcelé et ont assombri sa réputation. Membre du Temple de la renommée et visage de longue date des courses de chevaux, Baffert a cherché à dépasser sa suspension lorsqu’on lui a demandé vendredi.

« Nous continuons simplement à avancer », a-t-il déclaré. « Nous avons d’autres chevaux dont nous devons nous inquiéter. Il s’agit en grande partie de bruit, alors évitez le bruit et continuez à travailler. »

Alors que les décès dans les courses de chevaux aux États-Unis sont à leur plus bas niveau depuis qu’ils ont commencé à être suivis en 2009, l’ajout d’un autre sur la piste accueillant une course Triple Crown ne fera qu’intensifier l’examen interne et externe de l’industrie. Ceux à l’intérieur ont dit qu’ils acceptaient les réalités des décès de chevaux sur la piste tout en reconnaissant qu’il restait encore du travail à faire pour en prévenir le plus possible.

Dans cette veine, de nouvelles règles nationales sur les médicaments et le dopage devraient entrer en vigueur lundi. La Horseracing Integrity and Safety Authority mandatée par le gouvernement fédéral, qui réglementait déjà la sécurité des hippodromes et d’autres mesures, supervisera les exigences en matière de dépistage des drogues pour les chevaux qui devraient normaliser le sport à l’échelle nationale pour la première fois.