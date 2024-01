National Treasure émerge du duel de vitesse pour gagner Pegasus

Hallandale Beach, Floride.

Les parieurs espèrent Trésor national serait entraîné dans un duel de vitesse tôt samedi dans le Pegasus Coupe du monde sur invitation obtenu cette partie de leur souhait. S’ils espéraient que cela fatiguerait le seul vainqueur de première année dans la course à 3 millions de dollars, leurs espoirs déçus étaient représentés par des billets sans valeur laissés par terre à Gulfstream Park.

Flavien Prat a emmené le favori National Treasure (5-2) dans cette bataille de rythme avec Hoist the Gold (9-1) avant de faire évoluer sa classe vers un triomphe à mi-longueur contre Señor Buscador (8). -1) pour l’entraîneur du Temple de la renommée Bob Baffert.

“Je savais qu’il y aurait un rythme élevé, et Prat et moi en avons parlé”, a déclaré Baffert, triple vainqueur du Pegasus, à l’équipe médiatique de Gulfstream par téléphone depuis la Californie. « Vous ne pouvez pas lui enlever sa vitesse. Vous ne pouvez pas vous inquiéter pour un seul cheval. Laissez-le faire son truc, et il l’a fait. C’est pourquoi il a gagné.

L’entraîneur adjoint Jimmy Barnes, qui a effectué le travail routier pour Baffert cette semaine, a attribué tout le mérite à Prat et a mentionné autre chose qui aurait pu être crucial pour le poulain de 4 ans de Quality Road qui a remporté le Preakness de l’année dernière.

“Il a reçu beaucoup d’instructions aujourd’hui”, a déclaré Barnes. « Quand nous lui avons finalement donné un coup de pouce, j’ai dit : « Faites-le sortir de la porte et mettez-le dans la course. » Il a pu lui donner une pause dans les fesses.

Cette pause s’est traduite par le fait de laisser Hoist the Gold prendre la tête au milieu de la course de 1 1/8 mile. Après avoir établi des fractions initiales de 23,18, 46,32 et 1:11,21, le hongre de 5 ans entraîné par Dallas Stewart et monté par John Velázquez n’a pas pu suivre.

“C’était super. Il a fait un excellent voyage », a déclaré Stewart. «Johnny l’a très bien monté. Il s’est détendu, 46 ans et changement, pas de problèmes. Tout allait bien, nous avons juste été dépassés. C’était une bonne course.

Au moment où ils rentraient chez eux, National Treasure prenait le commandement sur un mile en 1: 37,07. Mais la course n’était pas encore terminée, car le señor Buscador arrivait. Le cheval de 6 ans monté par Júnior Alvarado s’est lancé en lice en queue de peloton.

“C’est très difficile de revenir de loin sur cette piste, mais j’étais heureux quand il a repris le dessus, et je suis excité”, a déclaré Alvarado. «Mais je pouvais sentir le dernier seizième de mile, il était fatigué d’avoir fait cette énorme course depuis l’arrière. Mon cheval s’est crevé les yeux.

Barnes a dit qu’il n’était pas inquiet.

“(Señor Buscador) bougeait, mais il avait encore du mal à bouger d’après ce que je pouvais voir”, a-t-il déclaré. « Vraiment, lorsqu’ils sont rentrés chez eux, j’étais plutôt à l’aise tout au long de la séquence. J’étais un peu nerveux à la fin, alors qu’ils arrivaient encore, mais c’est un petit cheval courageux.

Courant face à un vent contraire dans la dernière ligne droite sur une piste principale cuite rapidement sous un soleil de 78 degrés, National Treasure a gagné avec un temps de 1:50.51, le plus lent de la course depuis le 1:50.96 réalisé par Albertus Maximus lors de la victoire du Donn 2009. Handicap (G1), le prédécesseur du Pegasus.

Sortant du poste 7, National Treasure a dépassé les tribunes en tête avant que Hoist the Gold ne le devance dans le virage du club-house. Ils n’étaient jamais séparés de plus d’une longueur lors d’un appel avant le virage le plus éloigné.

Alors que Hoist the Gold se retirait avant de rentrer chez lui, Señor Buscador est arrivé en avant-dernier dans le peloton de 12. À l’appel final, il était à moins de 2 1/2 longueurs du Trésor national et arrivait. Il ne lui en restait tout simplement pas assez pour gagner.

Avec Frankie Dettori en tête, Crupi (34-1) a également réalisé un gros rallye en fin de match, passant du pire au troisième, à 4 3/4 longueurs de National Treasure. Il restait encore 6 1/4 longueurs pour revenir à la quatrième place Hoist the Gold et une longueur supplémentaire pour revenir à la cinquième place O’Connor (10-1).

Il Miracolo (33-1), Dynamic One (11-1), Nimitz Class (26-1), deuxième choix de pari First Mission (5-2), Trademark (20-1) et Grand Aspen (14-1) sont venus du sixième au onzième dans cet ordre.

Skippylongstocking (8-1), qui s’est détaché du poste 12, a été relevé par Tyler Gaffalione avant le deuxième virage et s’est retiré avec quoi Formulaire de course quotidienneDavid Grening, de David Grening, s’inquiétait de sa fatigue et de la possibilité que la journée chaude lui arrive. L’entraîneur Saffie Joseph Jr. a envoyé un message texte disant : « Il est prêt à partir », suivi d’un emoji de prière.

National Treasure a rendu 7,20 $, 5,40 $ et 3,80 $ ; Señor Buscador 7,20 $ et 5,20 $ ; et Crupi 12,60 $.

Reste à savoir quelle sera la prochaine étape pour National Treasure. Aucun des liens ne prenait d’engagement.

“Bob nous a emmenés dans des endroits où nous ne pensions probablement pas pouvoir arriver”, a déclaré Tom Ryan du propriétaire principal SF Racing. « Ce cheval, ce qu’il a fait aujourd’hui, assis à terre, a montré une nouvelle dimension. Ce sera un très gentil enfant de 4 ans.