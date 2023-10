National Storage ouvre ses portes sur l’ancien site Kmart ; plus d’entreprises attendues

CANTON DE FRENCHTOWN – L’ancien bâtiment Kmart et le bâtiment adjacent du centre de services Kmart ont été transformés en centre de libre-entreposage. Des parcelles de terrain situées dans le parking sont à vendre et d’autres commerces devraient être construits sur le site.

Jeudi, une cérémonie d’inauguration et d’inauguration a eu lieu au National Storage, 1290 N. Monroe St. L’entreprise emploie deux personnes et propose 782 unités de stockage louables et climatisées.

«Nous avons plus de 70 000 pieds carrés de location», a déclaré Jacob Fuller, responsable des opérations de True Storage. « L’ancien magasin de pneus abrite le bureau des locations, ainsi qu’une soixantaine d’unités de location climatisées. C’est un énorme avantage pour Frenchtown.

National Storage de Frenchtown est la première installation de self-stockage du Michigan pour True Storage, basée au New Hampshire. True Storage convertit des propriétés industrielles et d’anciens magasins à grande surface, comme Kmart, Sears, Toys ‘R Us et Circuit City. L’entreprise utilise la structure existante, démolit l’intérieur et rehausse la façade.

Le site de Frenchtown sera géré par Pogoda Companies, basée à Farmington Hills.

« Ils ont une grande influence sur ce marché. Nous sommes nouveaux dans le Michigan. Cela avait du sens », a déclaré Fuller.

Kmart de Frenchtown a fermé ses portes en 2017. En mars 2021, le conseil d’administration du canton de Frenchtown a approuvé un rezonage de la propriété en commercial, ce qui a permis à True Storage de l’envisager pour son activité. True Storage a acheté le bâtiment en 2021.

« L’ancien site de Kmart est une horreur et un bâtiment vide depuis des années. Frenchtown est heureux d’accueillir notre nouveau partenaire commercial, National Storage, qui a réalisé un travail de rénovation fantastique », a déclaré David Uhl, directeur de la sécurité publique et du développement économique du canton de Frenchtown Charter.

True Storage n’a pas besoin de l’intégralité du parking du site et prévoit de vendre des parcelles à des fins de vente au détail.

« Les parcelles sont répertoriées auprès d’un courtier local et sont ouvertes à toutes les entreprises qui les consultent », a déclaré Fuller. « Notre espoir est de revitaliser l’ensemble du site et d’apporter autant de valeur que possible à la communauté. »

« J’espère que nous pourrons y trouver un bon restaurant », a déclaré Uhl.

True Storage a commencé la rénovation des deux bâtiments Kmart fin 2022.

« Fin 2022, nous avons vraiment commencé à y aller. La majeure partie du travail a été réalisée cette année », a déclaré Fuller. « Nous lui avons donné une empreinte nette afin de pouvoir concevoir correctement et placer stratégiquement les unités. Nous avons fait une démonstration; nous avons configuré le plus petit des deux bâtiments. Le toit a été remplacé. Nous avons ajouté de nouvelles (unités de toit). Nous avons ajouté un nouvel éclairage luminaires et caméras. Tous les revêtements de sol ont été remplacés. Nous avons vraiment mis tout en œuvre pour celui-ci. Nous y avons apposé notre propre empreinte.

Total Storage possède actuellement 19 autres installations à travers le comté, principalement sur la côte Est.

« Nous en avons beaucoup sur les marchés de la Nouvelle-Angleterre. Nous en avons également en Géorgie, en Floride, au Wisconsin, à New York, en Pennsylvanie et au Kentucky », a déclaré Fuller.

L’entreprise s’étend désormais dans d’autres régions.

« Frenchtown est l’un des six projets que nous avons actuellement. 25 autres projets sont en cours à différents stades. Nous grandissons lentement et étendons nos opérations de la côte Est à la côte Ouest. Nous sommes très ambitieux et très occupés. Notre objectif est de devenir national et d’avoir la main dans chaque État », a déclaré Fuller.

La plupart des installations de l’entreprise disposent d’autant d’unités de stockage que l’emplacement de Frenchtown.

« C’est à peu près l’objectif. Certaines sont beaucoup plus petites, avec un total d’unités touchant à peine 400. Cela dépend de ce que nous convertissons », a déclaré Fuller.

Le National Storage de Frenchtown a connu une ouverture en douceur à la mi-août. Jusqu’à présent, environ 15 unités de stockage ont été louées.

« Nous n’en sommes qu’aux tout premiers stades. Contrairement au résidentiel, la location prend un peu plus de temps. Nous espérons avoir une stabilité de 80 à 85 % d’occupation d’ici deux à trois ans », a déclaré Fuller.

Il a déclaré que le besoin de stockage augmentait.

« Avec les Millennials, la génération Z, il y a une demande pour cela. Le marché immobilier est encore très agressif. Plus les jeunes sortent de l’université, plus ils s’y frayent un chemin et ont besoin de (stockage). En louant un appartement, ils pourraient avoir besoin d’espace supplémentaire », a déclaré Fuller.

Les petites entreprises ont également besoin d’espaces de location.

«Ils stockent des stocks. Une entreprise paysagère pourrait stocker ses machines », a déclaré Fuller. « Le besoin de stockage répond à de nombreuses raisons. Il ne s’agit pas seulement d’une délocalisation.

Pour plus d’informations, visitez truestorage.com.