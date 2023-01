National Poker Series India 2023 devrait voir une participation accrue

La très convoitée série de tournois de poker en Inde – National Poker Series India, hébergée sur PokerBaazi, devrait commencer sa 3e édition en 2023. Les National Poker Series India ont connu un immense succès au cours des deux dernières éditions.

La participation écrasante ne s’est pas limitée aux métros, même les villes de niveau 2 et 3 ont vu un nombre impressionnant de joueurs jouer et remporter des médailles, prouvant ainsi la popularité croissante du poker à travers l’Inde.

La croissance du tournoi d’une année sur l’autre a été une révélation pour beaucoup, l’édition 2021 enregistrant 83 000 entrées et l’édition de l’année dernière attirant jusqu’à 96 000 entrées. National Poker Series, depuis sa création, a glorifié les héros du poker indien et reconnaît l’habileté impliquée dans ce sport de l’esprit.

Au cours des deux dernières éditions, le Maharashtra (94) et New Delhi (82) ont mené le décompte des médailles avec le Rajasthan (46), l’Uttar Pradesh (41), l’Haryana (39) complétant le top cinq. Alors que les États se sont mutuellement donné une course pour la gloire, les joueurs individuels se sont également assurés de se livrer une compétition acharnée.

En 2021, Mohd. Azhar Tak (3) – Rajasthan, Ankit Wadhawan (3) – Punjab, Kritagya Sharma (3) – New Delhi est en tête du décompte des médailles. Alors qu’en 2022, Shagun Jain (6) – Rajasthan, Dhaval Doshi (4) – Maharashtra et Rohit Begwani (4) – Rajasthan ont complété les podiums avec un nombre encore plus élevé de médailles.

Le poker capture rapidement l’esprit et l’imagination des gens dans toute l’Inde, y compris des influenceurs et des podcasteurs de premier plan. Les gens prennent sur les plateformes de médias sociaux à quel point le jeu est amusant et passionnant et enseigne en même temps tant de précieuses leçons de vie. Le poker a transcendé les frontières à l’ouest, alors que l’Inde rattrape maintenant rapidement l’idée du poker en tant que sport.

Avec le tournoi susceptible de voir plus de participation même de l’arrière-pays de l’Inde, National Poker Series poursuivra sa tradition de donner à ses podiums l’opportunité de participer au plus grand tournoi de poker international du monde – à Las Vegas, Nevada.

