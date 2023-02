National Enquirer vendu à un groupe comprenant l’ancien président de MoviePass

Le National Enquirer, le tabloïd au centre de plusieurs scandales impliquant l’ancien président Donald Trump, sera vendu à une coentreprise impliquant Theodore Farnsworth, l’ancien président de MoviePass qui a été accusé au pénal de fraude en valeurs mobilières.

La société mère d’Enquirer, a360 Media, a accepté de vendre la publication – ainsi que d’autres marques de tabloïd, le National Examiner, le Globe et le National Enquirer UK – à VVIP Ventures, une coentreprise composée de Vinco Ventures et édition d’icônes, les entreprises ont dit Lundi. Vinco possède Lomotif, qu’il présente comme un concurrent de TikTok.

“Nous sommes impatients d’intégrer ces publications dans notre entreprise et de poursuivre leur héritage de succès”, a déclaré le président exécutif de Vinco, Rod Vanderbilt, dans un communiqué.

Le prix de l’accord n’a pas été divulgué, mais Farnsworth, fondateur d’Icon Publishing, a déclaré au New York Times qu’il s’agissait d’un peu moins de 100 millions de dollars. Le National Enquirer est sur le bloc depuis environ quatre ans.

Les deux côtés de la transaction ont des histoires mouvementées et controversées.

En novembre, les procureurs ont allégué que Farnsworth et d’autres ont induit les investisseurs en erreur à propos de MoviePass, la start-up de billetterie de films autrefois en vogue, en disant que son plan “illimité” serait durable et rentable. Selon les autorités, les deux hommes savaient plutôt qu’il s’agissait simplement d’une tactique de marketing. La Securities and Exchange Commission a également accusé Farnsworth de méfaits. Un porte-parole de Farnsworth a déclaré que ses avocats combattraient les accusations jusqu’à ce qu’il soit justifié.

La nouvelle de l’accord survient également une semaine après que l’ancien éditeur du National Enquirer David Pecker et son avocat ont été vus entrer dans un palais de justice de Manhattan où un grand jury se réunissait pour déterminer s’il fallait inculper Trump pour un stratagème présumé visant à verser de l’argent silencieux à la star du porno Stormy Daniels avant les élections de 2016.

Pecker était connu pour être ami avec Trump. Il a été accusé d’avoir utilisé des tactiques “attraper et tuer” sur des histoires considérées comme potentiellement embarrassantes pour Trump. Cela signifie que l’Enquirer sous sa surveillance paierait prétendument pour des histoires sur Trump et ne les publierait jamais.

En 2018, par exemple, les procureurs fédéraux ont accordé l’immunité à la société mère du National Enquirer pour le paiement silencieux de 150 000 $ que le tabloïd a donné à Karen McDougal, le mannequin Playboy qui prétend avoir eu une liaison avec Trump.

Pourtant, alors que l’Enquirer avait parfois joué un rôle clé dans la politique américaine au cours des dernières années, compte tenu de son lien avec Trump et de la façon dont il a brisé le L’affaire John Edwards histoire en 2008, le pilier de la ligne de paiement des supermarchés n’est plus que l’ombre d’elle-même. En 2020, le Washington Post a rapporté que l’Enquirer’s la circulation avait chuté de 90 % au cours des deux décennies précédentes.