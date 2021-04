Des voix éminentes dans le secteur de la jeunesse ont critiqué le gouvernement pour son financement «totalement disproportionné» du projet d’héritage raté de David Cameron, le National Citizen Service, qui laisse d’autres groupes en première ligne luttant pour fournir une aide aux plus vulnérables.

Leur appel à une réévaluation des priorités en profondeur et en branches fait suite aux révélations de L’indépendant que Whitehall envisage de retirer totalement ou partiellement le financement du NCS, qui organise des programmes d’été pour les 16 et 17 ans, dans le prochain examen des dépenses.

Avec 1,3 milliard de livres sterling de financement gouvernemental en 10 ans, NCS est le monstre du secteur jeunesse, en évincant les autres et en absorbant 90% du budget jeunesse – mais il ne parvient pas à atteindre les objectifs de performance clés de Whitehall.

Temi Mwale, fondateur de The 4Front Project, une entreprise sociale qui soutient les jeunes touchés par la violence et le système de justice pénale dans le nord-ouest de Londres, a déclaré que, contrairement au NCS, «les organisations de base intégrées dans les communautés ne sont pas bien soutenues par le gouvernement et ont sauter à travers d’innombrables obstacles pour demander des ressources minuscules ».

Elle a ajouté: «Alors que NCS se présente comme étant pour tous les jeunes, ce n’est pas le cas. Nous soutenons certains des jeunes qui font face aux défis les plus extrêmes de notre société et aucun ne s’est engagé avec NCS. L’ampleur des fonds gaspillés sur NCS est tout à fait choquante. À un moment où le budget du service jeunesse a été décimé, tout groupe qui monopolise le budget jeunesse du gouvernement doit se justifier comme bénéficiant aux jeunes les plus défavorisés et les plus démunis. NCS échoue complètement à cet égard. »

Lire la suite:

Au cours de la dernière décennie, le financement des jeunes a chuté de 70%, mais lors du dernier cycle de financement du Département du numérique, de la culture, des médias et des sports, le NCS a reçu 97,5 millions de livres sur un pot total de 113,5 millions de livres. . L’année dernière, il a dépensé 13 millions de livres sterling pour un programme d’été en ligne réutilisé, le site Web attirant 350 000 utilisateurs uniques pour une moyenne de seulement 91 secondes.

Eliza Rebeiro, dont l’organisation caritative Lives Not Knives est l’un des groupes utilisés par NCS pour l’action sociale de trois jours de leur programme d’été de trois semaines, a déclaré qu’elle avait été horrifiée par les millions gaspillés par NCS. «Il est positif que les jeunes mènent une action sociale et deviennent plus conscients des problèmes de leur communauté, mais que NCS gaspille 10 millions de livres sterling sur un site Web sur lequel les enfants sont sur pendant quelques minutes et [another £5m] sur les jeunes qui ne se présentent pas à leur programme est au-delà de la compréhension », dit-elle.

«Ce qui me dérange, c’est que le NCS s’appuie sur nous pour donner notre temps libre parce qu’ils plaident la pauvreté et nous disent qu’ils ont un budget très limité. Fondamentalement, nous pouvons soutenir trois groupes de 15 enfants, ce qui représente neuf jours de travail pour nous et nous ne recevons aucun paiement de NCS, alors entendre parler de leurs déchets me rend un peu malade. Nous travaillons dans 10 écoles secondaires et primaires pour prévenir les exclusions et la violence chez les jeunes et nous sommes là toute l’année pour ces enfants, alors que le NCS dure trois semaines en été et ensuite ils ne reverront plus jamais les enfants.

Laurence Guinness, directrice générale de The Childhood Trust, un organisme de bienfaisance qui lutte contre la pauvreté des enfants, a déclaré: «Le NCS a commencé comme une noble vision, mais le paysage pour les jeunes a changé et le moment est venu pour une action radicale. Le gouvernement doit réduire le programme à sa taille et détourner les fonds vers des groupes de base qui aident les enfants défavorisés qui souffrent vraiment.

Guinness a noté que, contrairement aux réductions de 1 milliard de livres sterling dans les dépenses des autorités locales pour les services à la jeunesse depuis 2010, le NCS a reçu un milliard de dollars, une approche de la jeunesse qui «stupéfie l’esprit».

«Les coupes se font généralement dans les zones les plus pauvres alors que le programme NCS s’adresse principalement aux enfants qui ne vivent pas dans la pauvreté – ce n’est donc pas seulement totalement disproportionné, mais cela n’a pas non plus de sens.»

Il a ajouté: «Notre travail soutient les jeunes les plus défavorisés de Londres à travers un réseau de 300 associations caritatives locales. Ce réseau a du mal à trouver des financements, mais offre des chances dans la vie et un soutien essentiel à nos enfants les plus vulnérables. Le programme NCS doit être réorienté d’urgence vers les enfants qui ont besoin d’un soutien à long terme. »

Le parti travailliste a soulevé des questions sur l’influence de l’ancien premier ministre à Whitehall. Il est également sous surveillance pour avoir prétendument fait pression sur le chancelier au nom de Greensill Capital, qui l’avait payé en tant que conseiller.

Interrogé sur le fait de recevoir un «traitement préférentiel» du gouvernement et de compter sur M. Cameron pour être son «ange gardien», Mark Gifford, PDG de NCS, a déclaré: «Cela ne ressemble pas à un traitement préférentiel. Nous devons présenter notre analyse de rentabilisation au Trésor et aux fonctionnaires. Nous devons montrer des preuves, convaincre et présenter des arguments convaincants. Nous sommes le programme le plus évalué dans le secteur des jeunes. »

Gary Trowsdale, conseiller principal de la commission parlementaire multipartite sur la violence chez les jeunes et ancien directeur général du Damilola Taylor Trust, a déclaré: «Voici la tragédie. NCS dispose d’une base de données de plus de 600 000 anciens élèves – ce qui représente beaucoup de jeunes qui souhaitent mener des actions sociales et être des citoyens actifs – mais NCS n’a pas réussi à activer le réseau des anciens. Il faut se demander: «Pourquoi? Est-ce parce que le gouvernement ne leur alloue pas d’argent pour cette mesure? Le fait est qu’ils n’ont pas créé l’infrastructure pour les soutenir.

«Récemment, le gouvernement a donné à NCS 100 millions de livres supplémentaires malgré sa performance si abyssale. Je crois que les NCS peuvent être récupérés, donc je n’aimerais pas les voir complètement défondés. Mais je pense que l’argent du gouvernement doit être transféré plus équitablement à l’ensemble du secteur. »

Un porte-parole du Département du numérique, de la culture, des médias et des sports a déclaré: «Nous reconnaissons le rôle vital que jouent les services à la jeunesse, notamment dans la gestion de l’impact de la pandémie sur les jeunes. 88 millions de livres sterling de notre paquet pour le secteur caritatif sont allés à des organisations qui soutiennent les enfants et les jeunes, en s’appuyant sur 11 milliards de livres sterling accordés aux autorités locales cette année, qui ont l’obligation légale d’allouer des fonds aux services à la jeunesse en fonction des besoins locaux.

«Plus de 600 000 jeunes ont participé au National Citizen Service – enseignant des compétences de vie, améliorant la confiance en soi et stimulant l’employabilité. Le DCMS procède actuellement à un examen de toutes ses dépenses en services aux jeunes, y compris les projets futurs pour le National Citizen Service.