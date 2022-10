Nation – Nouvelles de la capitale de Kelowna

Deux policiers de Vancouver sanctionnés pour avoir menotté à tort un grand-père Heiltsuk et sa petite-fille pourraient ne pas assister à la cérémonie d’excuses comme prévu lundi (24 octobre).

La nation Heiltsuk, située à Bella Bella, affirme qu’une liste de passagers qu’elle a reçue dimanche après-midi pour un avion affrété de délégués de la Commission de police de Vancouver n’inclut pas les gendarmes Canon Wong et Mitchel Tong.

Wong et Tong ont été suspendus et ont reçu l’ordre de suivre une formation de désescalade et de sensibilité culturelle en mars pour leur rôle dans le profilage racial et l’arrestation de Maxwell Johnson et de sa petite-fille Tori-Anne.

Johnson et Tori-Anne, alors âgée de 12 ans, se rendaient dans une succursale de la Banque de Montréal à Vancouver en 2019 lorsque des employés ont appelé le 911 pour les soupçonner d’avoir présenté des cartes de statut d’Autochtone frauduleuses. Wong et Tong ont assisté et ont menotté Johnson et Tori-Anne en utilisant “une force inutile”, selon la décision disciplinaire du juge à la retraite Brian Neal.

Au-delà de la suspension et de la rééducation, la décision de Neal a appelé Wong et Tong à s’excuser auprès de Johnson et Tori-Anne. Les gendarmes devaient le faire en personne lundi soir lors d’une fête et d’une cérémonie d’excuses à Bella Bella.

Dans un communiqué de presse dimanche, la nation Heiltsuk a déclaré que si les deux gendarmes n’étaient pas présents, la nation y verrait “un symptôme de l’échec systémique plus large à reconnaître et à assumer la responsabilité du racisme systémique dans les services de police”. La nation a en outre ajouté que ses protocoles ne permettaient pas aux gens de se tenir à la place des autres.

“… une cérémonie d’excuses traditionnelle ne peut avoir lieu que si tous ceux qui ont causé le mal sont eux-mêmes présents”, a déclaré la nation.

Johnson a ajouté que ce serait extrêmement blessant pour lui et Tori-Anne si Wong et Tong ne se présentaient pas.

« S’ils ne viennent pas, une question plus importante est de savoir pourquoi ils ne se sentent pas obligés de le faire. Qu’est-ce que cela dit sur la culture dans laquelle ils travaillent ? C’est dans notre culture de pardonner, et c’est aussi dans notre culture de prendre nos responsabilités. En l’absence d’excuses complètes, le poids de cet incident traumatisant restera sur moi et ma famille, et nous devrons trouver une nouvelle force pour le supporter à mesure que nous avancerons », a déclaré Johnson.

La cérémonie d’excuses fait également partie des conditions de deux règlements distincts de plaintes en matière de droits de la personne avec BMO et le service de police de Vancouver. Les membres des deux groupes ont été invités à y assister.

La nation Heiltsuk a déclaré qu’elle espère toujours que Wong et Tong se présenteront et que deux chaises resteront ouvertes pour eux.

Black Press Media a contacté le service de police de Vancouver et la commission de police de Vancouver pour confirmer si les deux agents sont présents, mais n’a pas eu de réponse au moment de la publication.

