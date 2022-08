Nation loue Lakshya Sen après l’or du CWG 2022 à Birmingham

La sensation indienne de badminton Lakshya Sen a ajouté une autre distinction à sa liste croissante de réalisations en remportant la médaille d’or dans l’épreuve de badminton en simple masculin au CWG 2022 à Birmingham.

La nation indienne a félicité le garçon prodige pour son dernier triomphe dans les matchs amicaux alors que plusieurs personnalités notables ont exprimé leur adoration pour le jeune homme de 20 ans d’Almora.

Honorable Premier Ministre de l’Inde, Shri. Narendra Modi mène les voeux alors qu’il tweetait “Enchanté par la réalisation de @lakshya_sen. Félicitations pour avoir remporté la médaille d’or en badminton. Il a excellemment joué dans le CWG et a fait preuve d’une résilience exceptionnelle lors des finales. Il est la fierté de l’Inde. Meilleurs vœux à lui pour ses projets futurs.

Enchanté par la réalisation de @lakshya_sen. Félicitations pour avoir remporté la médaille d’or en badminton. Il a excellemment joué dans le CWG et a fait preuve d’une résilience exceptionnelle lors des finales. Il est la fierté de l’Inde. Meilleurs vœux à lui pour ses projets futurs. #Cheer4India pic.twitter.com/1b5elEPbHM — Narendra Modi (@narendramodi) 8 août 2022

Président du pays, Smt. Draupadi Murmu a exprimé sa joie après la réussite des 20 ans en Angleterre en publiant un message sur son compte Twitter qui disait «La jeune et énergique Lakshya Sen fait la fierté de l’Inde ! Félicitations pour avoir remporté la médaille d’or en badminton à #Jeux du Commonwealth. La façon dont vous avez rebondi avec un affichage imposant symbolise une nouvelle Inde audacieuse qui est déterminée à gagner. Vous faites remonter notre tricolore à Birmingham.

La jeune et énergique Lakshya Sen fait la fierté de l’Inde ! Félicitations pour avoir remporté la médaille d’or en badminton à #Jeux du Commonwealth. La façon dont vous avez rebondi avec un affichage imposant symbolise une nouvelle Inde audacieuse qui est déterminée à gagner. Vous faites remonter notre tricolore à Birmingham. — Président de l’Inde (@rashtrapatibhvn) 8 août 2022

Ministre de l’intérieur, Amit Shah a publié un tweet sur son compte de réseau social “Quel retour scintillant de @lakshya_sen. Votre énergie et votre engagement ont apporté la gloire à la nation. Toutes nos félicitations pour une médaille d’or bien méritée. Mes meilleurs vœux pour votre brillant avenir.

Quel retour scintillant de @lakshya_sen. Votre énergie et votre engagement ont apporté la gloire à la nation. Toutes nos félicitations pour une médaille d’or bien méritée. Mes meilleurs vœux pour votre brillant avenir. pic.twitter.com/uxxdE6oDhl – Amit Shah (@AmitShah) 8 août 2022

Le ministre indien des Sports Anurag Thakur a partagé ses réflexions sur la victoire du jeune avec un tweet qui disait «SEN – SATIONAL !!! GOLD Lakshya Sen vous êtes un combattant incarnant et affichant l’esprit de la jeune Inde! Tu es revenu et tu as remporté cette victoire comme un champion déterminé ! Nos battements de coeur battaient la chamade ! Vous êtes un tel plaisir à regarder! Bravo et félicitations !”

SEN – SATIONAL !!! OR Lakshya Sen tu es une battante incarnant et affichant l’esprit de la jeune Inde ! Tu es revenu et tu as remporté cette victoire comme un champion déterminé ! Nos battements de coeur s’emballaient !

Vous êtes un tel plaisir à regarder!

Bravo et félicitations ! pic.twitter.com/fFtzejqq25 — Anurag Thakur (@ianuragthakur) 8 août 2022

L’ancien capitaine de hockey national indien Viren Rasquina a partagé son enthousiasme pour la victoire de Sen, comme le disait son message “Quelle médaille d’or SENsational pour @lakshya_sen dans son tout premier CWG et premier grand événement multisport international. Il s’est blessé à l’épaule un mois avant le CWG et a travaillé si dur pour revenir. Tellement heureux et fier de ce jeune garçon.

Quelle médaille d’or SENsational pour @lakshya_sen dans son tout premier CWG et premier grand événement multisport international pour . Il s’est blessé à l’épaule 1 mois avant le CWG et a travaillé si dur pour revenir. Tellement heureux et fier de ce jeune garçon. pic.twitter.com/2sAaLTIBkF — Viren Rasquinha (@virenrasquinha) 8 août 2022

Le célèbre commentateur de cricket Harsha Bhogle a tweeté «Nous savions @lakshya_sen était une star mais wow, il brille de mille feux aujourd’hui.

Nous savions @lakshya_sen était une star mais wow, il brille aujourd’hui. – Harsha Bhogle (@bhogleharsha) 8 août 2022

L’as de la navette féminine PV Sindhu avait remporté la médaille d’or dans l’épreuve féminine de badminton en simple avant le dernier match de Sen lundi. Ailleurs, l’icône du tennis de table Sharath Kamal a décroché la médaille d’or dans l’épreuve masculine de tennis de table en simple à Birmingham tandis que Sathiyan Gnanasekaran a décroché le bronze dans la même épreuve.

