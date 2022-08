Nation devient le premier à interdire les mannequins blancs

Le Nigeria affirme que la nécessité de “développer les talents locaux” et de soutenir “une croissance économique inclusive” justifie cette décision

À l’avenir, les publicités nigérianes devront s’appuyer uniquement sur des modèles locaux et des voix off, a annoncé le gouvernement de la nation africaine cette semaine. Les changements de politique entreront en vigueur le 1er octobre.

“Toutes les publicités, publicités et supports de communication marketing doivent utiliser uniquement des modèles nigérians et des artistes voix off”, le Conseil de réglementation de la publicité du Nigeria (ARCON) a dit dans un communiqué mardi. Les campagnes publicitaires actuelles utilisant des talents étrangers seront autorisées à se poursuivre, mais aucun nouveau permis pour des campagnes similaires ne sera délivré par les autorités compétentes, a ajouté l’agence gouvernementale.

Cette décision est conforme à la politique gouvernementale de “développer les talents locaux, y compris la croissance économique” et soutenir l’industrie de la publicité locale, indique le communiqué. Le Nigeria dépendait auparavant fortement des mannequins étrangers et des spécialistes de la voix off dans ses publicités, y compris des mannequins blancs et des voix off aux accents britanniques, selon The Times.

Le gouvernement combat ces tendances depuis un certain temps. L’informatique exigeait auparavant que les entreprises attirant des talents étrangers paient un tarif de 100 000 nairas (environ 240 dollars) pour tout modèle étranger utilisé dans une publicité, a rapporté le journal britannique.

“Il y a 10 à 20 ans, si vous regardiez les publicités, je dirais qu’elles étaient presque 50/50 en termes de visages étrangers et toutes les voix off étaient des accents britanniques”, Steve Babaeko, le chef de l’association nigériane de la publicité, a déclaré au Times. Des multinationales comme Coca-Cola ou LG se sont appuyées sur leurs campagnes publicitaires mondiales au Nigeria, qui présentaient également des mannequins blancs.

Selon Babaeko, le nouveau règlement est juste “rattraper” avec le sentiment national. « Les gens vous diront : ‘Nous sommes environ 200 millions. Êtes-vous en train de me dire que vous n’avez pas pu trouver de modèles indigènes pour cette publicité ? » il a dit.

Le chef de l’ARCON, Olalekan Fadolapo, a également défendu le règlement en disant que “La publicité doit trouver un écho auprès des gens.”

“Comment pensez-vous que cela résonnera si nous continuons à utiliser des artistes étrangers?” a-t-il demandé, ajoutant que d’autres pays africains ont imposé une interdiction de facto des modèles étrangers dans les publicités, mais ne transforment pas ces interdictions en réglementations officielles.

D’autres, comme le présentateur de télévision nigérian, Bolanle Olukanni, ont déclaré qu’il s’agissait également de concurrence entre les nations africaines puisque de nombreuses publicités diffusées en Afrique sont tournées au Kenya et en République d’Afrique du Sud. Les agences nigérianes devraient désormais tourner leurs publicités localement, a-t-elle déclaré, ajoutant que “Personne ne fera voler 10 à 15 modèles en Afrique du Sud.”