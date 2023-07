Natif d’Ottawa, le paléontologue Steve Brusatte revient à Prairie Fox Books – Shaw Local

Steve Brusatte sera de retour à Prairie Fox Books à Ottawa à 15 h le samedi 8 juillet pour discuter de son dernier livre, « The Rise and Reign of the Mammals : A New History, from the Shadow of the Dinosaurs to Us ».

Alors que ce livre couvre cette fois les mammifères préhistoriques, Brusatte parlera toujours des dinosaures. Ce livre est destiné aux lecteurs adultes, donc la discussion sera plus axée sur les adultes cette fois.

Les billets pour cet événement coûtent 10 $ et les places sont limitées. Les billets peuvent être achetés en ligne sur www.prairiefoxbooks.com/events/ ou en personne, ou à Prairie Fox Books, 719, rue La Salle à Ottawa, ou par téléphone au 815-433-7323. Ses livres seront vendus lors de l’événement, mais n’importe qui peut appeler et en réserver un à l’avance.

Brusatte est originaire d’Ottawa et diplômé de l’école secondaire d’Ottawa, paléontologue professionnel et professeur à l’Université d’Édimbourg en Écosse. Il a découvert de nombreuses espèces de dinosaures, écrit des livres pour enfants et adultes, et est apparu dans une variété d’émissions spéciales télévisées et de podcasts, plus récemment le podcast populaire Armchair Expert. Brusatte a également été consultant pour les films « Jurassic World ».