Natif d’Ottawa, l’acteur de Sesame Street, Bob McGrath, décède à 90 ans – Shaw Local

Bob McGrath, originaire d’Ottawa, l’un des quatre acteurs humains originaux de “Sesame Street”, est décédé à l’âge de 90 ans, selon une publication sur les réseaux sociaux de sa famille.

McGrath a grandi sur une ferme entre Ottawa et Grand Ridge, puis a obtenu son diplôme de l’Académie Marquette à Ottawa en 1950 et a fréquenté l’Université du Michigan.

McGrath a eu une rencontre fortuite à New York avec un ancien frère de la fraternité, qui l’a invité à auditionner pour une nouvelle émission de télévision pour enfants. McGrath a d’abord refusé, mais a été appelé pour voir quelques segments assemblés par Jim Henson et ses Muppets, et a été étonné de ce qu’il a vu.

Il a dépeint Bob, le professeur de musique qui a vécu sur Sesame Street, pendant 45 ans, en plus d’enregistrer une douzaine d’albums, d’écrire huit livres, de raconter une douzaine de livres électroniques “Sesame Street” et de se produire dans des téléthons et des concerts destinés aux enfants.

McGrath est honoré d’une murale à l’école McKinley à Ottawa, intitulée “Imagine and Learn with Bob McGrath”.

Le Times publiera un article complet sur l’hommage dans l’édition de mardi.