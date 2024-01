Natif de Brockton, Massachusetts, cherche à participer aux Jeux olympiques de Paris 2024 – NBC Boston

Elle est originaire de Brockton, dans le Massachusetts, et vise l’or.

Jennifer Mucino-Fernandez est en lice pour une place dans l’équipe américaine avant les Jeux olympiques d’été de 2024 à Paris. Elle cherche à représenter son pays et à honorer son héritage.

“J’aimerais être l’un de ces archers qui sont toujours sur le podium, toujours au sommet, qui se battent toujours pour ces médailles dans chaque compétition”, a déclaré Mucino-Fernandez.

À 21 ans, Mucino-Fernandez est déjà olympienne et médaillée lors des compétitions mondiales.

“Je m’entraîne six jours par semaine, de 9h à 17h, tous les jours”, a-t-elle déclaré.

Ne vous laissez pas tromper par son âge et sa douceur. C’est une machine à tirer, à clouer sur cible et à maîtriser le tir à l’arc.

“Apparemment, j’ai commencé à dire que je voulais devenir olympien quand j’étais très jeune, vers six ou sept ans”, a déclaré Mucino-Fernandez.

C’est à peu près à cet âge qu’elle et ses parents ont quitté l’État de la Baie pour Mexico.

“Mon père m’a acheté un magazine des années 20, je crois, des Jeux panaméricains de 2012 au Mexique, à Guadalajara. Vous savez, j’étais en train de le parcourir. J’ai vu le tir à l’arc et je me suis dit : “Hé, je veux essayer ça, ‘”, a déclaré Mucino-Fernandez.

Elle a été présentée à un instructeur de tir à l’arc qui allait nourrir son nouvel intérêt, tout en entraînant sa mère, Rosa, à devenir l’entraîneur de Mucino-Fernandez.

“Elle a été là depuis le début”, a déclaré Mucino-Fernandez.

Mais avant que Mucino-Fernandez puisse terminer son parcours mondial, elle devra apprendre la version olympique du tir à l’arc.

Voici les règles : les archers comme Mucino-Fernandez utilisent un arc classique pour tirer sur une cible de cinq couleurs à une distance de 70 mètres ou 230 pieds. Chaque couleur de la cible représente différents points. Plus la cible est proche, plus le score est élevé.

Aux Jeux olympiques d’aujourd’hui, le tir à l’arc est divisé en épreuves individuelles, par équipes mixtes et par équipes, chacune avec un nombre différent de flèches tirées pour chaque set d’un match. La première équipe ou individu à obtenir six points de set ou plus remporte le match et passe au tour suivant.

Avance rapide d’environ 10 ans, lorsque Mucino-Fernandez faisait ses essais aux Championnats du monde de tir à l’arc de la jeunesse 2019 à Madrid et où elle faisait partie des équipes des États-Unis et du Mexique.

“J’ai fini par choisir les États-Unis. Je suis allée à Madrid, vous savez, c’était une grande compétition”, a-t-elle déclaré.

Mucino-Fernandez allait ensuite apprendre à concourir au niveau olympique, mais aussi bonne qu’elle devenait, COVID, comme beaucoup de choses, l’a forcée à mettre le tir à l’arc sur pause, euh, l’avenir dans ce sport étant incertain.

“Beaucoup d’archers ont arrêté pendant le COVID. Donc, vous savez, j’ai parlé à mes parents, et ils me disaient, vous savez, “Finissez-le. Terminez simplement les essais. Vous êtes en cinquième, vous avez un bon place, juste, je veux dire, tu es déjà là, alors finis-le'”, a-t-elle dit.

Elle a donc repris son arc et ses flèches et a terminé les essais par équipe pour les Jeux de Tokyo 2020.

Tokyo, c’était comme plonger ses orteils dans l’eau. Elle ne remporterait pas de médaille, mais cela lui a néanmoins donné la confiance de savoir qu’elle a de vraies chances l’été prochain à Paris.

Pendant ce temps, Mucino-Fernandez a travaillé sur sa patience, sa précision et sa concentration.

“Faites confiance à ce que vous faites et ayez confiance qu’ils vont toujours frapper là où ils sont censés frapper”, a-t-elle déclaré.

Avec son regard tourné vers Paris, elle a déclaré qu’elle “devient plus confiante, je vais mieux”.

À mesure qu’elle se rapproche de la cible, elle se souvient de son point de départ et des parents qui l’ont aidée tout au long de son chemin.

“Je ne pense pas que je pourrais être ici sans eux”, a déclaré Mucino-Fernandez.

Et si Tokyo était un test, Paris en est la récompense.

“N’abandonnez pas”, dit-elle. “Donc, si vous voulez quelque chose, poursuivez-le.”