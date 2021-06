Nathias Frederick s’ouvre sur le traitement des problèmes d’Asperger et d’élocution alors qu’il s’attaque au dernier défi MMA | Actualités MMA

Nathias Frederick n’est plus le champion des poids moyens des Cage Warriors après sa défaite contre Matthew Bonner à York Hall le 24 juin. Il a juré de revenir plus fort et reste plein de gratitude envers le sport du MMA pour avoir contribué à donner un but et une structure à sa vie et à favoriser son sens. de l’estime de soi.

La jeunesse de Frederick à Birmingham a été très difficile – le syndrome d’Asperger et un bégaiement se sont combinés pour rendre les parcours d’éducation et d’emploi standard presque impossibles.

« J’étais à l’école en train de me faire intimider. Tout le monde sait que j’ai un problème de bégaiement. Les portes n’arrêtaient pas de se fermer pour moi. J’ai déménagé quatre fois », a déclaré Frederick à Sky Sports.

« Mon bégaiement était pire à l’époque, je ne pouvais pas parler correctement. Mais je suis vraiment heureux d’être tombé amoureux des arts martiaux. Il y a la boxe, le kickboxing, le taekwondo, la boxe thaï, différents arts martiaux. C’est un beau sport. »

















Nathias Frederick bat Jamie Richardson par KO.



Frederick est un compétiteur tonitruant avec huit KO dans son dossier en carrière de 9-3. Mais il dit que l’apprentissage des vastes compétences et mouvements du MMA a aidé à créer des voies mentales pour alimenter son développement dans d’autres domaines de la vie.

« Cela a ouvert des voies (neurologiques). Maintenant, je parle à des millions de personnes. Comment puis-je le faire? Je ne sais pas. Je le fais juste. Je viens d’apprendre. C’est à travers les arts martiaux et j’aimerais pour le voir aux Jeux olympiques. »

Frederick convient que lui et le président américain Joe Biden sont de puissantes inspirations pour ceux qui luttent contre un bégaiement ou un bégaiement comme on l’appelle communément aux États-Unis. Il dit que le MMA a amélioré son discours en intériorisant les concepts d’essayer et de faire face à vos peurs.

« Tout le monde a peur de quelque chose. Ralentissez et essayez. Et aux autres, donnez-leur une chance de parler. Je n’ai plus peur de parler. Je parlerai à n’importe qui et raconterai mon histoire, et racontez mon voyage aux gens. »

À l’approche des Jeux de Tokyo, Frederick est un ardent défenseur du MMA devenant un sport olympique compte tenu de son rôle dans son épanouissement personnel. Il croit qu’une vitrine mondiale serait un catalyseur important pour éveiller les jeunes aux qualités de développement du sport.

« J’espère que les Jeux olympiques seront à bord. La plupart de mes amis MMA sont venus dans la rue et en sont tombés amoureux. Ou ils s’ennuyaient à la maison et se sont retrouvés au gymnase. Vous n’avez pas à vous battre. Venez simplement à le gymnase et parler à différents entraîneurs. Vous pouvez faire du jiu-jitsu ou de la boxe, vous amuser. Le sport peut aider les gens du monde entier », a déclaré Frederick.

Frederick est tourné vers l’avenir et ne s’attarde pas sur son enfance difficile. Mais il pense que le système éducatif devrait être plus flexible pour accueillir des personnes comme lui qui apprennent de différentes manières et se sentent frustrées d’être assises à un bureau. Encore une fois, il cite les ajustements de ses entraîneurs MMA pour le coacher comme exemple de la façon dont les enseignants pourraient adapter leurs méthodes pour éduquer les personnes atteintes du spectre autistique.

« Je n’arrive pas à trouver un bon travail. Je ne peux pas toujours lire les panneaux, même si je peux parfois. Mais j’ai mes propres affaires. Mes entraîneurs me parlent et décomposent les choses. Ils prennent du temps avec moi, construisent des blocs et atteignent des objectifs .

« Mes entraîneurs savent comment je fais les choses. Tout le monde dans le gymnase a des instructions comme » jab « , » croix « , mais j’ai » rouge » et » bleu « . Ils savent comment je travaille », a-t-il expliqué.

Frederick est franc et libre au cours de la conversation avec Sky Sports. Ce n’est qu’à un moment donné qu’il s’échoue – en parlant de sa mère, Valérie. Ils restent très proches et l’homme de 38 ans la cite comme son inspiration permanente.

« C’est ma réussite, le faire pour ma mère. Je le fais pour elle… » dit-il, s’interrompant pour se ressaisir alors que les larmes commençaient à couler.

🗣️ « Si ça devient trop, parlez-en à votre famille et à vos amis. »@CageWarriors‘ champion poids moyen @NathiasMMA parle à @eddraper81 à propos de la défense de son titre, comment le MMA l’a aidé à avoir confiance en lui et livre un message inspirant aux ennemis en ligne ❤️ – Sky Sports (@SkySports) 24 juin 2021

Frederick peut rester dévoué à sa mère et déterminé à réussir davantage – il exhorte l’UFC ou une autre organisation mondiale à le recruter – mais il est conscient de son héritage plus large comme source d’inspiration pour les autres qui luttent pour réussir sur les voies conventionnelles.

« Nous avons des gens en fauteuil roulant. Des gens là-bas avec un bras. Donnez-leur une chance. Je me fiche de la couleur, du noir, du blanc, du violet – nous sommes une seule nation. Donnez une chance aux gens. Et rassemblez-vous.

« Je veux que le handicap se rassemble, leur montre ce que nous pouvons faire. Ce n’est pas pour moi. Je vais montrer à ces jeunes qui sortent de la rue, toutes les barrières que je renverse, ils peuvent le faire. »

Alors que Frederick tient à inspirer tout le monde à aspirer, il est conscient que tout le monde n’est pas aussi favorable et peut être positivement haineux en ligne. Il donne des conseils simples à quiconque rencontre du vitriol et des messages désobligeants sur les réseaux sociaux.

« Mon message pour eux est simplement de les bloquer. Ne le mettez pas dans votre tête. Continuez. Si la pression devient trop forte, parlez-en à votre famille et à vos amis. Espérons que Facebook et les plateformes l’arrêteront. Mais n’oubliez pas la couleur de la peau ne veut rien dire. Une nation, nous saignons tous de la même couleur.

Reste à voir comment Frederick réagira à sa défaite face à Matthew Bonner. Mais rassurez-vous en tant qu’homme qui a traversé de graves difficultés pour atteindre ce point, il ne s’attardera pas sur la défaite. Son tweet le lendemain de sa soumission résume son état d’esprit progressiste: « Je ne pleure pas pour du lait renversé. Je vais réparer mes erreurs.