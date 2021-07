Nathan’s Hot Dog Eating Contest 2021 : les plus grands succès de Joey Chestnut

Joey Chestnut est devenu le Michael Jordan du Nathan’s Hot Dog Eating Contest pour hommes, et le mangeur compétitif de 37 ans sera en lice pour sa 14e ceinture moutarde en 15 ans dimanche pour l’événement annuel du Jour de l’Indépendance.

Mais sa domination a laissé peu de suspense au cours des dernières années. Son ascension au sommet du sport a été alimentée par une rivalité et une excitation, tandis qu’une défaite bouleversée de Chestnut en 2015 est l’un des concours alimentaires les plus excitants.

Bien sûr, nous aimons regarder Chestnut manger 75 chiens (son record du monde en 2020) et débattre pour savoir si ses prouesses sont à égalité avec les 13 titres de Rafael Nadal à Roland-Garros. Mais le suspense des concours serrés a été le plus intrigant au fil des ans.

USA TODAY Sports revient sur les concours de mangeurs de hot-dogs les plus excitants de tous les temps, auxquels le champion à 13 reprises a participé.

1. 2007

Le sextuple champion Takeru Kobayashi, l’ancien goliath du sport, était en passe de battre son propre record et a terminé avec 63 hot-dogs. Mais ensuite, le jeune Chestnut a remporté le bouleversé, détrônant Kobayashi en abattant 66 hot-dogs en 12 minutes.

2. 2008

Kobayashi est revenu avec détermination et courage l’année suivante, et c’était la première fois que le concours passait à 10 minutes au lieu de 12. Chestnut et Kobayashi étaient aussi proches qu’ils ne l’avaient jamais été dans le duel, offrant aux fans de sport un Larry Bird contre Magic Johnson-esque rivalité avec une sensation Mark McGuire contre Sammy Sosa. Cela a conduit à la première égalité (59 chiens en 10 minutes pour les deux concurrents) et à un repas ultérieur depuis 1980. Il a finalement vu Chestnut à peine, à peine, battre Kobayashi en terminant une assiette de cinq hot-dogs en 50 secondes – sept secondes plus vite que Kobayashi.

3. 2015

Après avoir remporté huit titres consécutifs de la Mustard Belt, Chestnut a levé le pied sur le gaz et Matt Stonie a joué le Buster Douglas contre Mike Tyson de Chestnut. Il est descendu jusqu’au fil, et Stonie a battu la cheville ouvrière du sport en mangeant 62 chiens contre 60 pour Chestnut.

4. 2016

Il est difficile de sélectionner une performance de Chestnut pour cette liste car il établit essentiellement un record du monde chaque année, se surpassant. Châtaigne cette année contre Châtaigne l’année dernière est toujours un incontournable de la télévision. Mais regarder Chestnut consommer 70 hot-dogs en 10 minutes était certainement quelque chose, d’autant plus qu’il a laissé le champion en titre Stonie (53 chiens cette année-là) dans la poussière. Cette année a été le début majeur de sa séparation du peloton de tous ses poursuivants.

5. 2020

Châtaigne a dit au Boston Globe en 2012 : « Je ne m’arrêterai pas avant d’avoir 70 ans. Ce sport ne consiste pas à manger. C’est une question de motivation et de dévouement, et en fin de compte, manger des hot-dogs met à la fois mon corps et mon esprit au défi. » Sur cette note, il a éclipsé un autre seuil après avoir atteint le plateau des 70 chiens quatre ans plus tôt. Son record du monde toujours en place de 75 chiens a connu des circonstances difficiles l’année dernière dans un endroit éloigné avec du plexiglas séparant les concurrents en raison de COVID-19. Sans foule et sans acclamations comme ils le feraient normalement à l’emplacement emblématique de Coney Island, Chestnut a dû trouver sa propre motivation intérieure – et il l’a fait.