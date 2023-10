Nathanel Young : Un Britannique servant dans l’armée israélienne tué dans une attaque du Hamas | Nouvelles du Royaume-Uni

Un Britannique qui servait dans l’armée israélienne a été tué dans une attaque menée par des militants du Hamas.

Le caporal Nathanel Young, 20 ans, originaire de Londres, était un soldat du 13e bataillon, selon les Forces de défense israéliennes.

Sa famille a partagé un message sur Facebook disant qu’elle avait « le cœur brisé », ajoutant : « Notre petit frère Nathanel Young a été tragiquement tué hier à la frontière de Gaza. »

Il était un ancien élève de JFS, une école polyvalente mixte juive à Kenton, au nord de Londres, et vivait dans la maison Bayit Shel Benji pour soldats solitaires de Tsahal à Raanana, au nord de Tel Aviv, selon le Jewish News.

La famille de M. Young a déclaré dans un hommage : « Nathanel était plein de vie et de vie de fête – il portait le surnom de DJ sur la base et chez Benji, la maison de soldat solitaire où il vivait.

« Il aimait sa famille et ses amis et était aimé de tout le monde. Il aimait la musique et était un DJ talentueux.

« Toujours prêt à tout pour ses proches. Un oncle et un frère extraordinaires. Il était si heureux et prospère en Israël. Il aimait ce pays. »

Les médias israéliens ont rapporté qu’au moins 400 Israéliens avaient été tués et plus de 2 000 blessés après que les combattants du Hamas ont lancé une attaque surprise samedi matin.

Il est entendu que le Bureau des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement est en contact et aide les familles de plusieurs personnes en Israël et dans les territoires palestiniens occupés.

Cette actualité de dernière minute est en cours de mise à jour et plus de détails seront publiés sous peu.

Veuillez actualiser la page pour la version complète.

Vous pouvez recevoir des alertes Breaking News sur un smartphone ou une tablette via le Application Sky News. Vous pouvez également suivre @SkyNews sur X ou abonnez-vous à notre Chaîne Youtube pour suivre les dernières nouvelles.