Nathanael Greene, membre du nouveau conseil d’administration du comté de Grundy, espère apporter une «nouvelle perspective» – Shaw Local

GRUNDY – Avant d’être élu, Nathanael Greene était un habitué du public lors des réunions du conseil municipal de Morris et du conseil du comté de Grundy, prenant des notes et absorbant le processus de l’intérieur.

Une telle connaissance de première main des procédures gouvernementales pourrait s’avérer utile pour Greene – un ancien assistant de 19 ans du représentant de l’État sortant David Welter – car il se retrouve parmi les plus jeunes membres du conseil du comté de Grundy jamais élus.

« J’ai sauté sur l’occasion de courir et de m’impliquer localement. J’ai eu David Welter m’encourageant à me présenter et quelques membres du conseil de comté ont en fait dit que je serais un bon candidat pour le conseil. Ainsi, au lieu de simplement pouvoir en parler, j’ai l’opportunité de faire partie du processus et de voir les choses de l’intérieur », a-t-il déclaré.

La capacité de Greene à forger des relations est l’une des nombreuses raisons pour lesquelles il a pu devenir une aide législative pour Welter, un républicain de Morris qui a perdu sa candidature à la réélection lors de la primaire du printemps du GOP. Les deux se sont rencontrés pour la première fois en 2016, lorsque Greene s’est rendu à Springfield en tant que leader local des 4H.

Greene est assistant chez Welter depuis un an. Il dit avoir beaucoup appris sur le processus législatif, en le voyant « de l’intérieur ».

“J’ai appris à travailler avec les gens, à lire les gens, l’importance de parler à vos électeurs et d’écouter ce qu’ils ont à dire et d’agir en conséquence”, a-t-il déclaré.

Greene est le deuxième plus jeune membre à siéger au conseil du comté de Grundy, Welter avait quelques mois de moins lorsqu’il a été élu.

“C’est un jeune homme passionné et quand il se concentre sur quelque chose, il fait ce qu’il doit faire pour faire le travail”, a déclaré Welter.

Greene a déclaré que son âge apportera une perspective «nouvelle» au conseil, mais il espère apprendre des membres du conseil qui ont plus d’expérience.

«Il y a certainement beaucoup à dire, pour l’expérience et les personnes plus âgées que moi qui ont vécu plus dans la vie – qui ont vu plus. Mais, je pense aussi que nous avons besoin d’un peu plus de ma génération pour intervenir et participer au processus politique pour contribuer à la société », a-t-il déclaré.

Bien qu’être jeune ait ses avantages, le fait d’être le plus jeune du conseil d’administration comporte de nombreux obstacles. Grâce à sa propre expérience, Welter a déclaré que le plus grand obstacle auquel Greene sera peut-être confronté est “d’être pris au sérieux”.

“Si vous venez préparé et faites vos devoirs, présentez-vous et traitez-le comme un travail à temps plein, faites vraiment des recherches sur un sujet avant le conseil et les gens commenceront à vous respecter”, a-t-il déclaré.

Greene a grandi à Minooka jusqu’à l’âge de 10 ans, puis il a déménagé à Morris. Son père, Timothy Greene, est le pasteur de la Living World Bible Church, et sa mère, Andrea Greene, a scolarisé à la maison ses six enfants, Nathanael, Mary, Kami, Hanna, Mathew et Micah.

“La famille est l’une des choses les plus importantes que j’ai apprises en grandissant – la famille et les relations sont tout”, a-t-il déclaré. “Ce sont les relations que vous entretenez, en particulier avec des personnes proches comme votre famille et vos amis, qui font tourner le monde.”

Pour l’avenir, a déclaré Greene, son objectif en tant que membre du conseil d’administration est “de faire en sorte que le comté de Grundy soit un bon endroit où vivre”.

«Je veux le garder en sécurité, je veux que ce soit un endroit où les familles peuvent venir vivre, un endroit où il est facile de prospérer et où l’économie se porte bien. Quelque part, ce n’est pas difficile de s’en sortir », a-t-il dit.

Après les élections générales du 8 novembre, les démocrates ont maintenu le contrôle de tous les bureaux constitutionnels de l’État et ont conservé des supermajorités à la fois à la Chambre et au Sénat de l’Illinois tout en remportant 14 des 17 courses à la Chambre des États-Unis. Dans le comté de Grundy, les républicains ont maintenu leur contrôle en remportant 17 des 18 sièges.

Greene a qualifié l’élection aux niveaux étatique et fédéral de “débâcle”, soulignant l’importance pour le GOP de rester conservateur malgré la défaite.

«Certains ont poussé à rester pour essayer de le rendre un peu plus modéré et d’inclure plus de personnes dans le camp, mais si la tente devient trop grande, vous ne finissez par rien accomplir. Parce que vous ne pouvez même pas vous mettre d’accord sur ce que vous devez faire », a-t-il déclaré. Greene a toujours eu un intérêt pour le processus politique, se qualifiant de « junkie politique ».

Alors que Greene a déclaré qu’il était un partisan de l’ancien président républicain Donald Trump, il pense également qu’il est temps pour lui “de s’écarter du chemin”.

Greene a déclaré qu’il n’était «jamais fan de sa personnalité, de la façon dont il se comportait. Je pensais que c’était enfantin. Je pensais que c’était parfois dégoûtant et maintenant, surtout, j’ai l’impression qu’il pourrait avoir besoin de s’écarter parce qu’il attaque le parti. Il s’en prend à son propre peuple.

“Donc, je pense qu’il doit soit se taire et s’arrêter, soit s’en aller parce qu’il n’est pas bon pour la fête. Ce n’est pas bon pour l’unité et il est juste un peu une distraction à ce stade », a-t-il déclaré.

Dans le comté de Grundy, Greene a déclaré qu’il avait l’intention de “prendre son temps” pendant son premier mandat, mais il a l’intention de rendre le comté de Grundy fier.

“J’ai tendance à être un bon représentant et je serai plus qu’heureux si les gens pensent que j’ai fait du mauvais travail pour être élu dans deux ans. Mais, je pense qu’il y a des gens qui attesteraient de ma maturité et de ma capacité à faire le travail. Je remercie tous ceux qui ont voté pour moi. Ce n’est pas parce que vous êtes jeune que vous ne pouvez pas défendre ce qui est juste et faire ce qui est le mieux pour les gens », a-t-il déclaré.