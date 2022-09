Nathan Wrublik occupe le devant de la scène en tant que leader, mène Lemont à la deuxième grande victoire à Nazareth – Shaw Local

LA GRANGE PARK – Nathan Wrublik de Lemont avait un rôle défini la saison dernière.

De nombreux matchs, Wrublik a regardé depuis la ligne de touche, surtout après une blessure à la cheville qui a mis fin à la saison.

Le temps de jeu au porteur de ballon était rare en raison de la star Albert Kunickis servant de point central de l’attaque. Tout ce que Kunickis, un étudiant de première année à Northwestern, a fait, c’est se précipiter pour 1 393 verges et 22 touchés la saison dernière.

“Albert m’a tellement appris l’année dernière”, a déclaré Wrublik. « C’est un coureur tellement acharné. Il m’a dit de frapper le trou, de me mettre à la verticale tout de suite et de baisser les épaules et que j’obtiendrais un bon métrage et que je garderais le ballon. Tant que je fais ça, nous avons une bonne ligne offensive.

Deux matchs après le début de sa saison senior, Wrublik montre sa capacité à être la pièce maîtresse de l’offensive de Lemont.

Wrublik s’est précipité pour 125 verges et un touché pour amener Lemont à une victoire 24-17 sans conférence contre Nazareth vendredi à LaGrange Park.

Payton Salomon (1) de Lemont se bouscule pendant le match de football universitaire des garçons entre Lemont High School et Nazareth Academy le vendredi 2 septembre 2022 à LaGrange, IL. (Tony Gadomski /Tony Gadomski pour Shaw Local)

Lemont (2-0) a remporté sa deuxième victoire hors conférence après avoir battu Libertyville vendredi dernier. Wrublik a déclenché l’attaque avec un touché de 25 verges lors de sa troisième course du match.

Avec les cinq partants de retour sur la ligne offensive, Lemont a chevauché les jambes de Wrublik pour mâcher des verges, tout en gardant les Roadrunners déséquilibrés avec un jeu de passes efficace.

“C’est une grande victoire”, a déclaré Wrublik. “L’année dernière, nous les avons à peine battus. Cette année, nous avons dominé. Ils se sont un peu glissés vers nous à la fin, mais nous avons quand même eu le “W”.

Une semaine après un match farfelu qui a vu Nazareth battre le finaliste de la classe 5A Kankakee 2-0 grâce à une sécurité au premier quart sur un cliché errant, Nazareth a marqué son premier touché de la saison au milieu du deuxième quart.

Le quart-arrière de deuxième année de Nazareth, Logan Malachuk, qui a réussi 10 passes sur 16 pour 107 verges en première mi-temps, a lancé une passe vers la ligne de touche à Zach Hayes. Le receveur large senior a transporté la réception – ramassant presque le ballon de la tête du demi défensif – pour un TD de 25 verges pour nouer le score à 7-7. Malachuk a réussi 238 verges et une paire de touchés pour alimenter l’attaque, tandis que Hayes a réussi quatre réceptions pour 52 verges et deux touchés.

Lemont a répondu avec un entraînement à la fin du deuxième quart sur le terrain, ponctué par le touché de quatre verges du quart-arrière junior Payton Salomon pour une avance de 14-7 avec 18,6 à faire jusqu’à la mi-temps. Salomon a incendié les Roadrunners avec ses bras et ses jambes, passant pour 232 verges et touché et marquant un TD. Le receveur large de Lemont, Luke Wallace, était sa cible préférée, captant sept passes pour 129 verges, dont un touché de 78 verges.

Ethan Enriquez (8) de l’Académie de Nazareth est attaqué lors du match de football universitaire entre Lemont High School et l’Académie de Nazareth le vendredi 2 septembre 2022 à LaGrange, IL. (Tony Gadomski /Tony Gadomski pour Shaw Local)

“Nous savions que ces deux derniers matchs seraient difficiles, mais nous voulions cette compétition et voulions créer cette atmosphère consécutive dont vous avez besoin dans les grands matchs”, a déclaré l’entraîneur de Lemont, Bret Kooi. “Les enfants nous ont soutenus”

Les Roadrunners (1-1) ont eu du mal à marquer des points, principalement en raison d’une abondance de passes ratées, de mauvais clichés et de pénalités défensives coûteuses qui ont contribué à prolonger plusieurs entraînements pour Lemont.

Tirant de l’arrière 24-7 à la fin du troisième quart, Nazareth a riposté avec un panier et un touché de six verges au quatrième essai par Hayes pour réduire le déficit à 24-17 avec 4:12 à jouer au quatrième

Mais les Roadrunners n’ont pas pu surmonter leurs erreurs, qui, selon l’entraîneur de Nazareth, Tim Racki, sont cruciales avant le match de la semaine prochaine contre des Maristes très bien classés.

“Nous devons panser nos blessures et en tirer des leçons car voici Mariste”, a déclaré Racki. “Cela commence par moi parce que nous avions trop de confusion, et peut-être que je dois simplifier les choses. Je pense que j’ai laissé tomber nos gars. Le staff a juste beaucoup de travail comme le font les joueurs. Mais nous sommes sortis et nous nous sommes battus jusqu’à la fin. Nous avons fait de gros efforts en deuxième mi-temps et avons répondu après une accalmie en fin de première mi-temps. Nous devons arranger les choses. Nous n’avons pas le temps de nous apitoyer sur notre sort car Marist est le prochain.