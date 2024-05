Nathan Vasquez a une avance considérable sur Mike Schmidt dans la course au poste de procureur du comté de Multnomah

Nathan Vasquez, procureur du comté de Multnomah, s’adresse à ses partisans lors de la soirée électorale à l’hôtel Hoxton de Portland, en Oregon, le 21 mai 2024. Les premiers résultats ont montré à Vasquez une avance considérable sur le procureur de district du comté de Multnomah, Mike Schmidt. Conrad Wilson / OPB

Le procureur de longue date du comté de Multnomah, Nathan Vasquez, a une avance considérable dans sa tentative de renverser son patron, le procureur du comté de Multnomah, Mike Schmidt.

Mardi soir, aux résultats partiels, Vasquez était en tête avec 56% des voix à 22h03.

En rapport: Mises à jour sur les élections primaires : recevez les dernières nouvelles et voyez qui est en tête alors que les votes continuent d’être comptés

S’adressant à ses partisans mardi soir après 22h30, Vasquez a déclaré qu’une fois les votes comptés, il était convaincu qu’il serait élu procureur. « Je m’engage à mettre fin à la consommation de drogue en plein air – à mettre fin au trafic de drogue en plein air dont nous avons souffert en tant que communauté », a déclaré Vasquez devant une foule enthousiaste de ses partisans. « Je m’engage également à restaurer l’idée selon laquelle il est acceptable de demander des comptes aux gens et de le faire avec compassion. »

Vasquez est procureur adjoint principal au bureau du procureur du comté de Multnomah, où il travaille depuis 2001. Sa candidature pour remplacer Schmidt s’est concentrée sur son expérience dans la salle d’audience et s’est penchée vers des politiques plus traditionnelles de « sévérité envers la criminalité » que son adversaire.

Alors que la campagne de Schmidt s’est concentrée sur la poursuite des réformes progressistes du système de justice pénale, Vasquez s’est engagé à aller plus loin que son patron pour tenir les gens responsables des délits mineurs et améliorer la collaboration du bureau avec les forces de l’ordre.

À l’hôtel Hoxton, dans la vieille ville, les partisans de Vasquez se sont rassemblés autour du bar du hall de l’hôtel. La foule a acclamé et applaudi juste après 20 heures lorsque les résultats des élections diffusés à la télévision ont montré Vasquez en tête. Le commissaire municipal de Portland, René Gonzalez, candidat à la mairie, a accueilli Vasquez avec une chaleureuse poignée de main dans le hall de l’hôtel vers 21 heures et l’a félicité pour sa première avance. Le procureur du comté de Washington, Kevin Barton, qui a soutenu Vasquez, s’est dit encouragé par les premiers retours.

Lors de l’événement organisé par Schmidt de l’autre côté de la rivière Willamette, l’ambiance était moins optimiste.

« Cela a été une campagne âprement menée et nous comptons toujours. Quel que soit le résultat de ce soir, je suis rempli d’une profonde gratitude. C’est un mouvement, et il se poursuivra demain », a déclaré Schmidt peu après 21 heures.

Le travail du procureur est non partisan, mais la campagne est devenue politique – et combative – avant le jour du scrutin.

Mike Schmidt s’adresse à ses partisans lors de la soirée électorale à l’hôtel Jupiter Next, dans le sud-est de Portland, en Oregon, le 21 mai 2024. Schmidt cherche à être réélu dans la course au procureur de district du comté de Multnomah. Alex Zielinski / OPB

Vasquez, un républicain de longue date, s’est inscrit comme membre du Parti indépendant en 2017. Pourtant, Schmidt, un démocrate, l’a dépeint comme un conservateur dans ses courriers de campagne, soulignant que plusieurs de ses donateurs ont également fait des dons à Donald Trump, et soulignant que Vasquez, propriétaire d’armes à feu, avait déjà voté contre les mesures de contrôle des armes à feu.

Vasquez a, pour sa part, réprimandé Schmidt pour avoir pris de l’argent à l’organisation basée à New York qui a soutenu la mesure 110, la mesure électorale controversée qui a décriminalisé de petites quantités de drogues dans l’Oregon (qui a depuis été réduite par la législature de l’État).

Dans ses remarques lors de la soirée électorale, Vasquez a réitéré qu’il était déterminé à connecter les gens au traitement. Sous sa direction, il a déclaré que le bureau ferait toujours des victimes une priorité absolue. « J’ai juré de défendre cette communauté et de me battre pour les victimes », a déclaré Vasquez. « Et alors que je me tiens devant vous ce soir, mon engagement à lutter pour cette communauté et à défendre les victimes est inébranlable et inchangé. »

Schmidt a accédé au pouvoir avec une écrasante majorité de 77 % des voix en 2020, se présentant comme un procureur progressiste réformateur et axé sur la réduction des taux d’incarcération et la lutte contre les disparités raciales dans le système de justice pénale. Une grande partie de son travail a été suspendue par des crises superposées qui ont pris le dessus au cours des quatre dernières années – allant des manifestations nocturnes de plusieurs mois pour la justice raciale à la pandémie de COVID-19 pour enregistrer la violence armée et les homicides. Il a également été confronté à des troubles intérieurs ; Plusieurs femmes de son bureau ont accusé Schmidt de sexisme, affirmant que davantage d’opportunités avaient été accordées aux hommes. Schmidt a rejeté ces affirmations.

Le procureur du comté de Multnomah, Nathan Vasquez, à gauche, est félicité par le commissaire municipal de Portland, René Gonzalez, à l’hôtel Hoxton de Portland, Oregon, le 21 mai 2024. Conrad Wilson / OPB

Les initiés politiques affirment que la course sert de référendum sur les politiques de sécurité publique qui ont façonné les quatre dernières années, que Schmidt en soit ou non responsable.

Vasquez a gagné le soutien de six principaux syndicats chargés de l’application des lois du comté de Multnomah et est soutenu par le syndicat représentant les procureurs du comté de Multnomah, dont il est membre. Il a collecté plus de 1,1 million de dollars de dons auprès de chefs d’entreprise locaux bien nantis, notamment le cofondateur de Nike, Phil Knight, le magnat de l’immobilier Jordan Schnitzer, le PDG de Columbia Sportswear, Tim Boyle, et le développeur Greg Goodman.

Schmidt est soutenu par plusieurs syndicats de fonctionnaires et par certains des plus hauts démocrates de l’État, comme la procureure générale Ellen Rosenblum, l’ancienne gouverneure Kate Brown et la présidente du comté de Multnomah, Jessica Vega Pederson. Alors qu’il était initialement à la traîne de Vasquez en termes de contributions financières, Schmidt a depuis égalé Vasquez en termes de dons. La majeure partie de ses contributions proviennent du Working Families Party of Oregon, un parti de gauche financièrement lié à George Soros, le philanthrope qui soutient traditionnellement les candidats progressistes.

Les candidats ont utilisé ces fonds pour mener des campagnes tout aussi controversées, alimentées par des courriers de campagne négatifs et des publicités numériques. Ce style de campagne pourrait donner le ton aux mois de politique intense qui précèderont les élections générales.